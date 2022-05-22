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51 минуту назад

Новости автомира: автомобили Ford оказались под угрозой запрета в Германии из-за патентного спора

Газета.Ru

Немецкий суд наложил запрет на продажу в стране автомобилей Ford, способных подключаться к Интернету, сообщает Reuters.

Автомобили Ford оказались под угрозой запрета в Германии
Фото: fordford

По данным агентства, такая мера принята в рамках иска японской компании IP Bridge о нарушении прав на беспроводные технологии. Вердикт суда в Мюнхене не обладает обязательной юридической силой и может быть обжалован. Чтобы запрет стал «временно подлежащим исполнению», истец должен внести залог в размере €227 млн.

Причиной этого судебного дела является лицензирование основных патентов для сетей LTE, сообщили агентству в Ford. От комментариев по существу иска в компании отказались, сославшись на то, что еще не получили в письменном виде решение суда.

Данное решение иллюстрирует возрастающую напряженность между телекоммуникационными компаниями и автопроизводителями, использующими технологии в навигаторах, медиасистемах и беспилотных автомобилях. Технологические фирмы стремятся принудить автоконцерны к выплате отчислений за использование их технологий в современных автомобилях.

Автоновости,Ford,
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