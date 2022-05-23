У флагманских внедорожников Land Rover выявлен опасный дефект

Новый Range Rover отзывают из-за угрозы внезапного срабатывания аирбэгов. Land Rover согласовал с Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA) внеплановый ремонт 19 внедорожников, выпущенных в период с 2 по 22 февраля этого года. У всех машин неправильно закреплены передние датчики столкновения: оба устройства могут ослабнуть, что приведёт к активации подушек безопасности без видимой причины.
Пятое поколение внедорожника Range Rover продаётся с начала 2022-го, а проблема с незакреплёнными датчиками была выявлена в апреле. В какой-то момент Land Rover даже прекратил отгрузку машин, поскольку дефект ставит под угрозу безопасность клиентов. В настоящий момент у автопроизводителя нет данных о несчастных случаях, вызванных неисправностью системы.
Хотя проблема выявлена, а круг дефектных автомобилей очерчен, уведомлять владельцев об отзыве начнут только 8 июля. Обладателям новых Range Rover придётся внепланово посетить ближайшего дилера, чтобы механики затянули крепежи передних датчиков столкновения. Ремонт будет сделан бесплатно.
На прошлой неделе Land Rover неожиданно раскрыл российские версии нового Range Rover Sport и запустил русифицированный конфигуратор. Цены по понятным причинам не указаны, но их на официальном сайте landrover.ru не публиковали и до начала «военной спецоперации». О возобновлении поставок в Россию британский концерн пока не сообщал.