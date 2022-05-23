У флагманских внедорожников Land Rover выявлен опасный дефект

Новый Range Rover отзывают из-за угрозы внезапного срабатывания аирбэгов. Land Rover согласовал с Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA) внеплановый ремонт 19 внедорожников, выпущенных в период с 2 по 22 февраля этого года. У всех машин неправильно закреплены передние датчики столкновения: оба устройства могут ослабнуть, что приведёт к активации подушек безопасности без видимой причины.

Фото: © Land Rover © Land Rover

Пятое поколение внедорожника Range Rover продаётся с начала 2022-го, а проблема с незакреплёнными датчиками была выявлена в апреле. В какой-то момент Land Rover даже прекратил отгрузку машин, поскольку дефект ставит под угрозу безопасность клиентов. В настоящий момент у автопроизводителя нет данных о несчастных случаях, вызванных неисправностью системы.

Хотя проблема выявлена, а круг дефектных автомобилей очерчен, уведомлять владельцев об отзыве начнут только 8 июля. Обладателям новых Range Rover придётся внепланово посетить ближайшего дилера, чтобы механики затянули крепежи передних датчиков столкновения. Ремонт будет сделан бесплатно.