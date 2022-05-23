Mahindra показала новый рамный внедорожник

Компания Mahindra анонсировала рамный внедорожник Scorpio-N — преемника модели Scorpio, которую выпускают вот уже 20 назад. Автомобиль построен на платформе собственной разработки и будет оснащаться бензиновыми и дизельными двигателями. Обещаны три ряда сидений, виртуальная «приборка», современные технологии и системы безопасности.

Фото: © Mahindra © Mahindra

Рамный Mahindra Scorpio-N заменит собой модель Scorpio, производство которой началось 20 лет назад. Внедорожник использует новую платформу. В гамме двигателей — бензиновые и дизельные агрегаты, сочетающиеся с «механикой» или автоматом. Scorpio-N получит трехрядный салон, виртуальные приборы и большой вертикальный планшет медиасистемы. Правда, фотографий салона нет, так что придется дождаться премьеры, запланированной на 27 июня.

Выпускать внедорожники будет завод Mahindra в индийском Чакане. Конкуренты модели — это Tata Harrier и MG Hector Plus. Интересно, что производство старого Scorpio с выходом Scorpio-N не прекратится — его переименуют в Scorpio Classic.

В начале 2000-х Mahindra объединилась с ГАЗом и попытались наладить сборку Scorpio в России. Но проект свернули, собрав всего около сотни машин. За 20 лет модель четыре раза модернизировали — последний раз в 2017 году.