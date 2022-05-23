Как будет выглядеть «антикризисная» Lada Vesta

АвтоВАЗ уже не первый год страдает от нехватки комплектующих, а весной проблемы усугубились из-за ситуации на Украине и санкций, введенных против России. Нехватка деталей привела к тому, что в мае автогигант пока не выпустил ни одного автомобиля, так и не вернувшись к полноценной работе после праздников. Минимизировать ущерб АвтоВАЗ намерен выпуском упрощенных Lada: сначала свет увидит «обрезанная» Granta, затем Niva, а осенью к ним должна присоединиться Vesta. Как будет выглядеть последняя, представил художник Quto Никита Чуйко.

Фото: © Quto © Quto

Чуйко показал возможную внешность Lada Vesta SW. Модель сохранила Х-образный передок, но нарастила пластик как на переднем, так и на заднем бампере. Отверстия под блок-фары остались прежними, но светодиодная оптика уступила место галогеновым «кругляшам» в духе Chevrolet Aveo, интегрированным в пластиковые корпуса. Фонари художник решил не менять, а вот вместо литых дисков поставил простые «штамповки».

Quto

Кроме универсала, он представил видение Vesta с трехдверным кузовом и заглушками на боковых окнах. В салоне такой Весты нет дивана, зато увеличено пространство для перевозки грузов: она могла бы стать альтернативой Largus для ремонтных, курьерских и других служб.

Первой «под нож» ляжет Lada Granta. По уточненным данным, «облегченная» версия бюджетника появится в начале июля и получит меньше опций, чем в 2011 году. То есть автомобиль лишат единственной подушки безопасности, блока ЭРА-ГЛОНАСС, ABS и ESP. Мотор адаптируют под экостандарт Евро-2, а систему выпуска избавят от датчиков кислорода.

Quto

Аналогичные упрощения затем получат Niva Legend и Niva Travel, а до Vesta очередь дойдет осенью. Ожидается, что минимизация списка оборудования позволит АвтоВАЗу вернуться к ритмичной работе и выпускать до 30 тысяч автомобилей ежемесячно.