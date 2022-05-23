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1 час назад

Новости автомира: Продажи автомобилей Renault в России в апреле снизились на 84%

Агентство «Москва»иещё 2

Объем продаж автомобилей Renault в России в апреле 2022 года уменьшился на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2 тыс. 231 машину. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Продажи Renault в России обвалились
Фото: ТАССТАСС

«Российские дилеры Renault в апреле реализовали 2 тыс. 231 автомобиль - на 84% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех месяцев 2022 года продажи Renault на российском рынке составили 24 тыс. 623 машины, что на 44% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,4% против 8,6% годом ранее», - говорится в материале.

Отмечается, что бестселлером Renault в России стал седан Logan - в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 902 потребителя (минус 75%). Второе место в модельном ряду Renault занял кроссовер Duster, чьи продажи составили 644 единицы (минус 83%). Третий результат показал хэтчбек Renault Sandero - 319 реализованных автомобилей (минус 88%).

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