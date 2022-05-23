Продажи Renault в России обвалились

«Российские дилеры Renault в апреле реализовали 2 тыс. 231 автомобиль - на 84% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам четырех месяцев 2022 года продажи Renault на российском рынке составили 24 тыс. 623 машины, что на 44% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,4% против 8,6% годом ранее», - говорится в материале.