Сколько гаражей россияне успели зарегистрировать по «амнистии»

В России успели зарегистрировать около 30 тысяч объектов недвижимости по «гаражной амнистии», позволяющей оформить в собственность земельные участки с гаражами. За семь месяцев действия упрощенного порядка оформления собственности россияне успели легализовать 12,7 тысячи гаражей и 16,1 тысячи участков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росреестра. Общая площадь приватизированных по «амнистии» объектов составляет 478,9 тысячи квадратных метров.

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По данным Росреестра, лидирует по числу зарегистрированных по «амнистии» гаражей Омская область: там по упрощенной схеме была легализована 3041 постройка. На втором месте оказался Татарстан с 1084 гаражами, на третьем — Свердловская область с 737. Замыкают пятерку Тверская область (462 гаража) и Приморский край (427).

Что касается земельных участков, то наибольшее количество с сентября прошлого года было оформлено в Пермском крае (897), Бурятии (823), Мордовии (806), Омской области (736) и Красноярском крае (685).

Закон о «гаражной амнистии» вступил в силу в России 1 сентября 2021 года. Россияне могут оформить в собственность гаражи по упрощенной схеме, но только если земля под ними находится в государственной либо муниципальной собственности. «Амнистия» будет действовать до 1 сентября 2026 года в отношении объектов капитального строительства, возведенных до 30 декабря 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс.