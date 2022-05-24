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1 час назад

Новости автомира: в России предложили строить дороги из пластикового мусора

Motor.ruиещё 6

Специалисты Национальной технологической инициативы (НТИ) совместно с представителями Управления дорог и транспорта города Липецка предложили использовать переработанный пластиковый мусор при строительстве автомобильных дорог. По мнению авторов проекта, подобные технологии позволят делать более прочные и дешевые дороги, а также упростят переработку мусора. Однако для реализации перспективной идеи потребуется отработать механизмы по сбору и сортировке вторсырья.

В России предложили строить дороги из пластикового мусора
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

В качестве добавки к традиционному дорожному битуму предлагается использовать вторичные пластмассы, в числе которых измельченные остатки пакетов, бутылок и упаковок. По словам авторов проекта, допустимая доля пластика в дорожном полотне, который способен увеличить срок службы практически вдвое, может составлять до 20 процентов.

Другая технология связана с изготовлением специальных модулей из переработанного пластикового мусора. Такие компоненты можно быстро укладывать при помощи крана. Подобные мусорные «кирпичи» сократят срок строительства дорог до нескольких недель. Однако неизвестно, насколько прочным получится подобное полотно. В связи с этим специалисты предлагают испытать технологию на пешеходных дорожках.

Пилотная презентация проекта состоится летом нынешнего года.

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