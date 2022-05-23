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1 час назад

Модели Kia, Hyundai и Haval российской сборки могут сменить «прописку»

Motor.ru

Газета «Известия» обратила внимание на то, что Kia и Hyundai получили в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Seltos, Sorento и Santa Fe зарубежной сборки, при том что пока все три перечисленные модели производятся на российском заводе «Автотор». Это может быть сделано для подстраховки на случай дальнейшего ухудшения ситуации с поставкой комплектующих в Россию.

Модели Kia, Hyundai и Haval российской сборки могут сменить «прописку»
Фото: © Kia© Kia

ОТТС, в котором кроме российской сборочной площадки прописана в том числе зарубежная, дает автопроизводителям возможность импортировать модели, а не только производить их внутри страны. Как выяснила газета «Известия», скорректированные ОТТС начали появляться в базе Росстандарта в апреле и мае этого года: так, в конце прошлого месяца такой документ был выдан на Kia Seltos — в нем фигурирует южнокорейский завод Gwangju Plant, хотя прежде модель для нашего рынка собирали только на мощностях калининградского «Автотора». Аналогичная ситуация и с кроссовером Sorento.

Hyundai Santa Fe тоже сходит с конвейера калининградского завода, однако в начале апреля эта модель также получила новое ОТТС, в котором заводом-изготовителем указано южнокорейское предприятие Ulsan Plant. То же самое произошло и с седаном Genesis G70. Ни Kia, ни Hyundai эту ситуацию пока не прокомментировали.

О возможной подстраховке задумались и в Haval: марка обновила ОТТС на модель Dargo, которая лишь недавно встала на конвейер завода в Тульской области. В документе теперь упоминается и площадка Great Wall в китайском городе Баодин. В самой компании журналистам объяснили, что импорт из Китая — это один из вариантов, как обеспечить бесперебойные поставки машин российским дилерам.

Иными словами, если по какой-либо причине (например, логистической) выпуск той или иной модели в России станет невозможным, то, имея ОТТС, в котором фигурирует зарубежный завод, автопроизводитель сможет возить автомобили из-за границы.

Автоновости,Hyundai Santa Fe,Hyundai,Kia,Росстандарт,
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