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2 часа назад

Новости автомира: в BMW допустили проблемы в автоотрасли из-за остановки поставок газа из РФ

Лера Букина

Автомобильную отрасль ожидают серьезные последствия в случае прекращения поставок природного газа из России. Об этом заявил агентству Reuters член совета директоров германского автогиганта BMW Милан Неделькович.

В BMW допустили проблемы в автоотрасли из-за остановки поставок газа из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, речь идет об остановке производства.

«На нашу промышленность приходится около 37% потребления природного газа в Германии. Не только BMW, но и весь сектор остановится», - заявил Неделькович, отвечая на вопрос, что будет с заводами BMW в случае прекращения поставок газа из России.

В этой связи BMW рассматривает новые инвестиции в солнечную, геотермальную и водородную энергию в целях снижения зависимости от природного газа. Автопроизводитель в настоящее время изучает, где он может установить солнечные батареи на свои заводы, и разрабатывает планы в сотрудничестве с местными властями по транспортировке водорода на свой завод в Лейпциге (Германия). Примечательно то, что в 2021 году компания полагалась на природный газ для 54% своего энергопотребления.

«Водород очень хорошо подходит для снижения или даже полной компенсации спроса на газ», - заявил Неделькович.

Он также указал на то, что автогигант рассматривает использование геотермальной энергии, поскольку она является более стабильной в сравнении с возобновляемыми источниками энергии.

Власти России намерены прекратить поставки потребителям из «недружественных» стран, которые отказались производить платежи в рублях. Контрагенты «Газпрома» могут продолжить оплату в евро или долларах, которые Газпромбанк конвертирует в рубли и отправляет на счета «Газпрома».

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