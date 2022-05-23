В BMW допустили проблемы в автоотрасли из-за остановки поставок газа из РФ

«На нашу промышленность приходится около 37% потребления природного газа в Германии. Не только BMW, но и весь сектор остановится», - заявил Неделькович, отвечая на вопрос, что будет с заводами BMW в случае прекращения поставок газа из России.

В этой связи BMW рассматривает новые инвестиции в солнечную, геотермальную и водородную энергию в целях снижения зависимости от природного газа. Автопроизводитель в настоящее время изучает, где он может установить солнечные батареи на свои заводы, и разрабатывает планы в сотрудничестве с местными властями по транспортировке водорода на свой завод в Лейпциге (Германия). Примечательно то, что в 2021 году компания полагалась на природный газ для 54% своего энергопотребления.