В BMW допустили проблемы в автоотрасли из-за остановки поставок газа из РФ

Автомобильную отрасль ожидают серьезные последствия в случае прекращения поставок природного газа из России. Об этом заявил агентству Reuters член совета директоров германского автогиганта BMW Милан Неделькович.
В частности, речь идет об остановке производства.
«На нашу промышленность приходится около 37% потребления природного газа в Германии. Не только BMW, но и весь сектор остановится», - заявил Неделькович, отвечая на вопрос, что будет с заводами BMW в случае прекращения поставок газа из России.
В этой связи BMW рассматривает новые инвестиции в солнечную, геотермальную и водородную энергию в целях снижения зависимости от природного газа. Автопроизводитель в настоящее время изучает, где он может установить солнечные батареи на свои заводы, и разрабатывает планы в сотрудничестве с местными властями по транспортировке водорода на свой завод в Лейпциге (Германия). Примечательно то, что в 2021 году компания полагалась на природный газ для 54% своего энергопотребления.
«Водород очень хорошо подходит для снижения или даже полной компенсации спроса на газ», - заявил Неделькович.
Он также указал на то, что автогигант рассматривает использование геотермальной энергии, поскольку она является более стабильной в сравнении с возобновляемыми источниками энергии.
Власти России намерены прекратить поставки потребителям из «недружественных» стран, которые отказались производить платежи в рублях. Контрагенты «Газпрома» могут продолжить оплату в евро или долларах, которые Газпромбанк конвертирует в рубли и отправляет на счета «Газпрома».