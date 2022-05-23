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1 час назад

Lada Duster получит тольяттинский мотор 1.8 литра

Российская Газета

Кроссовер Duster, который в скором времени начнет выпускать АвтоВАЗ, получит тольяттинский мотор 1.8 литра. Как утверждает Drom, одно время российский инжиниринг Renault рассматривал этот двигатель для моделей московского завода.

Lada Duster получит тольяттинский мотор 1.8 литра
Фото:  Renault Renault

Так что сейчас для АвтоВАЗа ставка на тольяттинские разработки окажется самой правильной.

Ожидается, что Duster, который производили в столице, начнут выпускать на первой нитке ВАЗовского конвейера (так называемая линия В0).

В то же время Arkana и Katpur АвтоВАЗ выпускать не будет.

Renault Group приняла решение свернуть бизнес в России, об уходе компании и реструктуризации деятельности официально заявили 16 мая 2022 года.

Завод "Москвич" компания выкупить не сможет уже никогда, опцион по выкупу акций АвтоВАЗа (французская компания владела почти 68% бумаг) предусмотрен. В Renault назвали уход из России "болезненным решением", но необходимым в настоящий момент времени.

Автоновости,Renault,Lada,Автоваз,
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