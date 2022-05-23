Lada Duster получит тольяттинский мотор 1.8 литра

Кроссовер Duster, который в скором времени начнет выпускать АвтоВАЗ, получит тольяттинский мотор 1.8 литра. Как утверждает Drom, одно время российский инжиниринг Renault рассматривал этот двигатель для моделей московского завода.

Фото: Renault Renault

Так что сейчас для АвтоВАЗа ставка на тольяттинские разработки окажется самой правильной.

Ожидается, что Duster, который производили в столице, начнут выпускать на первой нитке ВАЗовского конвейера (так называемая линия В0).

В то же время Arkana и Katpur АвтоВАЗ выпускать не будет.

Renault Group приняла решение свернуть бизнес в России, об уходе компании и реструктуризации деятельности официально заявили 16 мая 2022 года.