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1 час назад

Rolls-Royce представил вторую сверхдорогую модель Boat Tail

ПроКроссовер.ру

Компания Rolls-Royce представила вторую интерпретацию своей ультраэксклюзивной модели Boat Tail. Новый автомобиль был представлен перед его публичным дебютом на Concorso d’Eleganza на вилле д’Эсте и является одним из трех автомобилей Boat Tail, которые будут построены службами Rolls-Royce Coachbuild.

Rolls-Royce представил вторую сверхдорогую модель Boat Tail
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру
Rolls-Royce

Каждый Boat Tail использует один и тот же базовый дизайн кузова — двухдверный туристический автомобиль без крыши со стреловидной задней частью, вдохновленный гоночными яхтами и нестандартными кузовами Rolls-Royce начала 20-го века, — но с отделкой и оснащением в соответствии с особыми вкусами своего владельца.

Rolls-Royce

Первый Boat Tail был представлен на том же эксклюзивном мероприятии в мае прошлого года и, по слухам, был самым дорогим новым автомобилем в мире с ориентировочной ценой в 20 миллионов фунтов стерлингов.

Автоновости,Rolls-Royce,
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