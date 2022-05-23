Rolls-Royce представил вторую сверхдорогую модель Boat Tail

Компания Rolls-Royce представила вторую интерпретацию своей ультраэксклюзивной модели Boat Tail. Новый автомобиль был представлен перед его публичным дебютом на Concorso d’Eleganza на вилле д’Эсте и является одним из трех автомобилей Boat Tail, которые будут построены службами Rolls-Royce Coachbuild.

Rolls-Royce

Каждый Boat Tail использует один и тот же базовый дизайн кузова — двухдверный туристический автомобиль без крыши со стреловидной задней частью, вдохновленный гоночными яхтами и нестандартными кузовами Rolls-Royce начала 20-го века, — но с отделкой и оснащением в соответствии с особыми вкусами своего владельца.

Rolls-Royce