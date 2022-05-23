Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

На АвтоВАЗе усомнились в скором запуске сборки Duster

Motor.ruиещё 2

Avtograd News выяснил, что на днях на АвтоВАЗе прошла встреча с директором производства шасси Аркадием Глазуновым. В ходе разговора с сотрудниками завода был затронут и вопрос о возможном переносе производства модели Renault Duster на мощности тольяттинского завода. На это Глазунов ответил, что пока никаких действий по началу переноса не предпринималось, и назвал это «отдаленной перспективой, требующей солидных финансовых и технологических затрат».

На АвтоВАЗе усомнились в скором запуске сборки Duster
Фото: © Renault© Renault

О том, что у АвтоВАЗа имеется лицензия на выпуск модели Duster, стало известно в середине мая. Тогда сообщалось, что французский кроссовер может присоединиться к модельному ряду отечественной Lada, а его производство перенесут с экс-завода «Рено Россия» в Москве (теперь предприятие принадлежит городу, и Renault там больше не производят) на мощности АвтоВАЗа в Тольятти.

Однако на тольяттинском заводе усомнились в том, что Duster сможет «прописаться» на АвтоВАЗе в ближайшее время. Как рассказал Глазунов, он вместе с коллегами должен посетить московское предприятие «с целью осмотра и оценки состояния линий и соответствующего оборудования для производства этой модели».

«Пока никаких действий по началу переноса не предпринималось, все это отдаленная перспектива, требующая солидных финансовых и технологических затрат, и не факт что это вообще произойдет», — приводит слова директором производства шасси Avtograd News. Запуск новой модели осложняют и санкции, так что это может растянуться на годы.

Источники из комплекса сварки кузова и дирекции производственной логистики также не подтвердили факт получения какого-либо оборудования и комплектующих для выпуска Duster на АвтоВАЗе.

Автоновости,Renault Duster,Renault,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители