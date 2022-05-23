На АвтоВАЗе усомнились в скором запуске сборки Duster

Avtograd News выяснил, что на днях на АвтоВАЗе прошла встреча с директором производства шасси Аркадием Глазуновым. В ходе разговора с сотрудниками завода был затронут и вопрос о возможном переносе производства модели Renault Duster на мощности тольяттинского завода. На это Глазунов ответил, что пока никаких действий по началу переноса не предпринималось, и назвал это «отдаленной перспективой, требующей солидных финансовых и технологических затрат».

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О том, что у АвтоВАЗа имеется лицензия на выпуск модели Duster, стало известно в середине мая. Тогда сообщалось, что французский кроссовер может присоединиться к модельному ряду отечественной Lada, а его производство перенесут с экс-завода «Рено Россия» в Москве (теперь предприятие принадлежит городу, и Renault там больше не производят) на мощности АвтоВАЗа в Тольятти.

Однако на тольяттинском заводе усомнились в том, что Duster сможет «прописаться» на АвтоВАЗе в ближайшее время. Как рассказал Глазунов, он вместе с коллегами должен посетить московское предприятие «с целью осмотра и оценки состояния линий и соответствующего оборудования для производства этой модели».

«Пока никаких действий по началу переноса не предпринималось, все это отдаленная перспектива, требующая солидных финансовых и технологических затрат, и не факт что это вообще произойдет», — приводит слова директором производства шасси Avtograd News. Запуск новой модели осложняют и санкции, так что это может растянуться на годы.