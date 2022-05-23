В Китае из-за ошибки на АЗС были "убиты" десятки автомобилей

В городе Ханьчжун на одной из заправочных станций произошёл инцидент, в ходе которого пострадали десятки автомобилей: вместо бензина в баки машин была налита некондиционная топливная смесь.

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Владельцы автомобилей, которые заправились на злополучной АЗС, отъехав от неё, попросту встали - кто-то дальше, кто-то ближе. Массовый характер коллапса говорил о том, что вряд ли десятки машин могут сломаться почти одномоментно, к тому же, в этой ситуации был объединяющий фактор - все "обездвиженные" заправились на одной и той же АЗС.

Один из пострадавших решил провести быстрый анализ и набрал в пластиковую бутылку бензин марки АИ-92: содержимое разделилось на фракции, а на дне был виден осадок. Пробы топлива были взяты представителями контролирующего органа, и они ожидаемо подтвердили подозрения, что бензин не соответствует нормам.

Согласно отчёту Института по надзору за качеством энергоносителей провинции Шэньси, то, что было залито в баки автомобилей, бензином называть нельзя, так как "убойный коктейль" оказался на 88% состоящим из воды. Его классифицировали как "некондиционные нефтепродукты".