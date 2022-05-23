Появились фото кроссовера VW Tavendor для Китая

Volkswagen продемонстрировал ещё одну полноразмерную версию внедорожника для современного китайского авторынка. При этом VW Tavendor нельзя назвать самостоятельной фирменной новинкой.

Фото: Car.ru Car.ru

База авто полностью совпадает с Teramont X. От силовой линейки тоже не стоит ждать чего-либо нового. Между тем, в дизайне дебютной версии просматривается «Фольцвагеновский» типичный дизайн, а также черты, которые характерны для китайских авто.

Для Tavendor в качестве платформы используют проверенную MQB. Для базовой модификации предлагается двухлитровая бензиновая силовая установка TSI, которая способна генерировать 186 лошадиных сил.

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В дальнейшем для VW Tavendor могут предложить двухлитровый силовой агрегат на 220 «лошадей». В топовой VR6 появится 2,5-литровая установка на 299 л.с. Вместе с моторами функционирует коробка переключения передач DSG. Полноприводная система скорее всего будет предлагаться в качестве опции.

Транспортное средство похвастается довольно внушительными габаритами. Авто получило в длину – 4,936 м, в ширину – 2,015 м, в высоту – 1,756 м. Таким образом, новинка является чем-то средним между Tuareg и Teramont. Tavendor дебютирует в пятиместном исполнении.

По всей видимости, данная концепция была отдана проектировщиками в жертву дизайну. По причине ниспадающей к пятой автомобильной двери крыше, галёрке не следует ожидать особого комфорта. Для многих автолюбителей такое решение является довольно странным, однако маркетологам в этом случае, конечно, видней.

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Ещё одной характерной фишкой чисто китайского дизайнерского решения является использование в авто «поджатой» оконной линии после С-стойки. На сегодняшний день данный штрих в моде наблюдается практически у каждого современного китайского автобренда.