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14 минут назад

Появились фото кроссовера VW Tavendor для Китая

Car.ru

Volkswagen продемонстрировал ещё одну полноразмерную версию внедорожника для современного китайского авторынка. При этом VW Tavendor нельзя назвать самостоятельной фирменной новинкой.

Появились фото кроссовера VW Tavendor для Китая
Фото: Car.ruCar.ru

База авто полностью совпадает с Teramont X. От силовой линейки тоже не стоит ждать чего-либо нового. Между тем, в дизайне дебютной версии просматривается «Фольцвагеновский» типичный дизайн, а также черты, которые характерны для китайских авто.

Для Tavendor в качестве платформы используют проверенную MQB. Для базовой модификации предлагается двухлитровая бензиновая силовая установка TSI, которая способна генерировать 186 лошадиных сил.

Car.ru

В дальнейшем для VW Tavendor могут предложить двухлитровый силовой агрегат на 220 «лошадей». В топовой VR6 появится 2,5-литровая установка на 299 л.с. Вместе с моторами функционирует коробка переключения передач DSG. Полноприводная система скорее всего будет предлагаться в качестве опции.

Транспортное средство похвастается довольно внушительными габаритами. Авто получило в длину – 4,936 м, в ширину – 2,015 м, в высоту – 1,756 м. Таким образом, новинка является чем-то средним между Tuareg и Teramont. Tavendor дебютирует в пятиместном исполнении.

По всей видимости, данная концепция была отдана проектировщиками в жертву дизайну. По причине ниспадающей к пятой автомобильной двери крыше, галёрке не следует ожидать особого комфорта. Для многих автолюбителей такое решение является довольно странным, однако маркетологам в этом случае, конечно, видней.

Car.ru

Ещё одной характерной фишкой чисто китайского дизайнерского решения является использование в авто «поджатой» оконной линии после С-стойки. На сегодняшний день данный штрих в моде наблюдается практически у каждого современного китайского автобренда.

В завершение стоит отметить, что в продаже в рамках китайского авторынка VW Tavendor появится только в конце этого года.

Автоновости,Volkswagen,
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