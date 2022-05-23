ГИБДД может остаться без учебных машин

Госавтоинспекция может остаться без учебного транспорта, который предоставляют автошколы для экзамена на права. Больше всего от этого могут пострадать те, кто сдает экзамен на право управления автобусами, грузовиками, мотоциклами, а также легковушками с автоматической коробкой передач. А всему виной нынешнее положение со страхованием такой техники по ОСАГО и существенный пробел в законодательстве.

Фото: Александр Алпаткин/РИА «Новости» Александр Алпаткин/РИА «Новости»

Дело в том, что при обучении водителя автошкола заключает со страховой компанией договор ОСАГО с ограниченным кругом лиц, допущенных к управлению. По законам о безопасности дорожного движения и об ОСАГО, а также по Правилам дорожного движения, водителем при обучении вождению считается инструктор. Поэтому автошколы заключают договор ОСАГО, в который включают только инструкторов. Это обходится гораздо дешевле. При этом автошколы предоставляют свой транспорт для приема на нем экзаменов в ГИБДД.

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Однако, как рассказал директор учебного центра компании "Автодром-Тренинг" Вячеслав Максимычев, ГИБДД требует предоставлять машины, на которые заключена страховка без ограничения круга допущенных к управлению лиц.

- К нам на автодром приезжает много учебных автомобилей и в общении с директорами автошкол Москвы и области выяснилось, что повсеместно с учебных авто, при предоставлении машин на экзамен в ГИБДД, требуют страховку без ограничений, - пояснил Максимычев.

Между тем такая страховка стоит в десятки раз дороже и платить ее приходится автошколам. Очевидно, что автошколы, тем более в нынешней финансовой ситуации, не согласны платить такой налог на сдачу экзаменов. Проблема в том, что на экзамене, по нынешним правилам, за дополнительными педалями сидит не инструктор, который застрахован, а экзаменатор. Поэтому ограниченный список лиц, допущенных к управлению, по ОСАГО недопустим.

Вячеслав Максимычев напоминает зарубежный опыт. Там во время экзамена за доппедалями сидит именно тот, кто обучал вождению. А экзаменатор сидит на заднем сиденье, дает задания и контролирует весь процесс. У нас же при педалях - экзаменатор. А по мнению эксперта, необходимо, чтобы там сидел именно инструктор.

Как считают в ГИБДД, чтобы экзаменатор имел право сидеть за педалями, достаточно расширить страховку. Тем более что экзаменуемый уже не является учеником автошколы.