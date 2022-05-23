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26 минут назад

Владелец Kia Sorento наездил 980 тысяч километров и стал кошмаром механиков

Российская Газета

Владелец Kia Sorento ни разу не пожалел о том, что приобрёл в 2012 году пакет постгарантийного обслуживания на 10 лет без ограничения по пробегу. И это помогло ему сэкономить не один десяток тысяч долларов.

Владелец Kia Sorento стал кошмаром механиков
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

О Kia Sorento с пробегом 608 061 миля (почти 980 тысяч километров) рассказал сотрудник дилерского центра в своём Reddit-профиле . По его словам, раньше за семь тысяч долларов можно было действительно купить пакет с услугами по постгарантийному обслуживанию, теперь эта опция недоступна.

За десять лет было проведено 203 замены масла, 20 процедур по промывке трансмиссионной системы, но это всё относится к обслуживанию автомобиля. Куда интереснее история с заменой узлов и агрегатов: в течение срока эксплуатации Sorento сменил девять двигателей и четыре коробки передач. То есть владелец, заплатив один раз семь тысяч долларов, обезопасил свой бюджет от огромных трат: например, двигатель и его замена обходится в 4500 долларов.

Владелец Sorento, который проехал почти миллион километров, после истечения срока гарантии, не раздумывая продал кроссовер.

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