Владелец Kia Sorento стал кошмаром механиков

Владелец Kia Sorento ни разу не пожалел о том, что приобрёл в 2012 году пакет постгарантийного обслуживания на 10 лет без ограничения по пробегу. И это помогло ему сэкономить не один десяток тысяч долларов.

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О Kia Sorento с пробегом 608 061 миля (почти 980 тысяч километров) рассказал сотрудник дилерского центра в своём Reddit-профиле . По его словам, раньше за семь тысяч долларов можно было действительно купить пакет с услугами по постгарантийному обслуживанию, теперь эта опция недоступна.

За десять лет было проведено 203 замены масла, 20 процедур по промывке трансмиссионной системы, но это всё относится к обслуживанию автомобиля. Куда интереснее история с заменой узлов и агрегатов: в течение срока эксплуатации Sorento сменил девять двигателей и четыре коробки передач. То есть владелец, заплатив один раз семь тысяч долларов, обезопасил свой бюджет от огромных трат: например, двигатель и его замена обходится в 4500 долларов.