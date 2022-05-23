Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+17° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
2 часа назад

Кроссоверы Рено Аркана и Каптюр всё-таки исчезнут с российского рынка

Wroom.ru

Производство моделей Renault Arkana и Renault Kaptur не будет переносить в Тольятти. В отличие от «Дастера».

Рено Аркана и Каптюр всё-таки исчезнут с российского рынка
Фото: wroom.ruwroom.ru

Ровно неделю назад компания Renault официально сообщила, что отдаст свой завод в Москве правительству города. После этого предприятие уже не будет продолжать выпуск кроссоверов Renault Duster, Arkana и Kaptur. Однако вскоре стало известно, что производство «Дастеров» перенесут на АвтоВАЗ.

А вот «Арканы» и «Каптюры» в Тольятти не переедут. У этих моделей недостаточно высокий, по сравнению с «Дастером», процент локализации, сообщает «Русский автомобиль» со ссылкой на свои источники в компании.

Таким образом, производство кроссоверов Renault Arkana и Kaptur в России завершается окончательно. Примечательно, что обе эти модели создавались с прицелом на Россию, которая стала первым рынком сбыта для автомобилей, и только затем кроссоверы начали продавать в других странах.

В прошлом году российские дилеры продали 40 790 «Дастеров», 18 233 «Каптюра» и 17 704 «Арканы».

Автоновости,Renault Kaptur,Renault Duster,Renault,Автомобилестроительная корпорация Renault S.A.,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители