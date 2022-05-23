Рено Аркана и Каптюр всё-таки исчезнут с российского рынка

Производство моделей Renault Arkana и Renault Kaptur не будет переносить в Тольятти. В отличие от «Дастера».

Фото: wroom.ru wroom.ru

Ровно неделю назад компания Renault официально сообщила, что отдаст свой завод в Москве правительству города. После этого предприятие уже не будет продолжать выпуск кроссоверов Renault Duster, Arkana и Kaptur. Однако вскоре стало известно, что производство «Дастеров» перенесут на АвтоВАЗ.

А вот «Арканы» и «Каптюры» в Тольятти не переедут. У этих моделей недостаточно высокий, по сравнению с «Дастером», процент локализации, сообщает «Русский автомобиль» со ссылкой на свои источники в компании.

Таким образом, производство кроссоверов Renault Arkana и Kaptur в России завершается окончательно. Примечательно, что обе эти модели создавались с прицелом на Россию, которая стала первым рынком сбыта для автомобилей, и только затем кроссоверы начали продавать в других странах.