Рено Аркана и Каптюр всё-таки исчезнут с российского рынка

Производство моделей Renault Arkana и Renault Kaptur не будет переносить в Тольятти. В отличие от «Дастера».
Ровно неделю назад компания Renault официально сообщила, что отдаст свой завод в Москве правительству города. После этого предприятие уже не будет продолжать выпуск кроссоверов Renault Duster, Arkana и Kaptur. Однако вскоре стало известно, что производство «Дастеров» перенесут на АвтоВАЗ.
А вот «Арканы» и «Каптюры» в Тольятти не переедут. У этих моделей недостаточно высокий, по сравнению с «Дастером», процент локализации, сообщает «Русский автомобиль» со ссылкой на свои источники в компании.
Таким образом, производство кроссоверов Renault Arkana и Kaptur в России завершается окончательно. Примечательно, что обе эти модели создавались с прицелом на Россию, которая стала первым рынком сбыта для автомобилей, и только затем кроссоверы начали продавать в других странах.
В прошлом году российские дилеры продали 40 790 «Дастеров», 18 233 «Каптюра» и 17 704 «Арканы».