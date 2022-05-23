Рейтинг японских SUV с пробегом возглавил Toyota Land Cruiser

В списке японских SUV с пробегом в отчетный период модель Toyota Land Cruiser занимает первое место. Второе место у Toyota RAV4 — 2614 перепроданных машин, на 38,6% меньше, чем годом ранее — 4259 ед. Третий результат перепродаж у Nissan X-Trail — 2211 перепроданный автомобиль, что ниже результата за апрель прошлого года (3435 авто) на 35,6%. Четвертое место среди самых продаваемых SUV с пробегом японских марок занимает кроссовер Nissan Qashqai, перепродажи которого упали в отчетный период на 48% с 3819 до 1972 ед. авто. Перепродажи Mitsubishi Outlander в тот же период сократились на 44,5% в годовом сравнении, с 3021 до 1676 ед. авто.