Рейтинг японских SUV с пробегом возглавил Toyota Land Cruiser

По данным «Автостат Инфо», перепродажи Toyota Land Cruiser в апреле этого года составили 3070 ед., что оказалось на 12% ниже прошлогоднего результата перепродаж — 3501 ед.
В списке японских SUV с пробегом в отчетный период модель Toyota Land Cruiser занимает первое место. Второе место у Toyota RAV4 — 2614 перепроданных машин, на 38,6% меньше, чем годом ранее — 4259 ед. Третий результат перепродаж у Nissan X-Trail — 2211 перепроданный автомобиль, что ниже результата за апрель прошлого года (3435 авто) на 35,6%. Четвертое место среди самых продаваемых SUV с пробегом японских марок занимает кроссовер Nissan Qashqai, перепродажи которого упали в отчетный период на 48% с 3819 до 1972 ед. авто. Перепродажи Mitsubishi Outlander в тот же период сократились на 44,5% в годовом сравнении, с 3021 до 1676 ед. авто.
Топ-10 японских моделей сегмента SUV по результатам перепродаж в апреле 2022 года дополнили: Toyota Land Сruiser 200 — 1464 ед. (-32%), Honda CR-V — 1407 машин (-21%), Lexus RX — 1386 автомобилей (-37%), Subaru Forester — 1184 шт. (-17,6%) и Suzuki Grand Vitara — 999 ед. (-45,3%).
Всего в апреле 2022 года в России перепродажи SUV упали на 30% в годовом сравнении с 128 787 до 89 891 ед. авто.