Камеры в Москве не умеют отличать машины с правым и левым рулем

Владельцы праворульных автомобилей в России столкнулись с проблемой: им приходят ошибочные штрафы с камер за использование телефона за рулем. Дело в том, что нейросеть пока не обучена отличать леворульный автомобиль от праворульного и штрафует водителя за телефон, который на самом деле находится в руках у пассажира. Autonews.ru стало известно как минимум об одном таком случае, который произошел в Москве.

Фото: © Mos.ru © Mos.ru

В столице оштрафовали водителя на Mitsubishi Galant с правым рулем — камера на МКАДе распознала, что человек, сидящий спереди слева, разговаривает по телефону, но не смогла проанализировать, что это пассажир, а не водитель. В результате водителю пришел штраф в размере 1,5 тысячи рублей за использование телефона за рулем. Впрочем, опрошенные Autonews.ru эксперты считают, что оспорить такой штраф не составит труда: конкретно в этой ситуации ответственность на ошибочный штраф лежит на должностном лице, которое подписало постановление, не глядя на снимок.

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В компании «Технологии распознавания», которая специализируется на производстве дорожных комплексов, признали наличие проблемы. Такие виды фиксации, как использование телефона за рулем, заработали относительно недавно, так что камеры могут ошибиться даже в идеальных условиях.

В случае же с распознанием праворульных и леворульных автомобилей ситуация сложнее. «У нас есть некая заготовка, шаблон для нейросети, и в 97 процентах случаев мы можем быть уверены, что информация от камеры будет достоверной, — приводит Autonews.ru слова представителя компании. — Над остальными нюансами придется поработать. Нейросети нужно будет «скормить» огромный объем материалов и изображений с праворульными автомобилями». Удастся ли решить проблему в ближайшее время, он не уточнил.