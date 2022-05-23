«АвтоВАЗ» объявил о назначении нового президента

«АвтоВАЗ» возглавил бывший министр транспорта и бывший вице-губернатор Петербурга Максим Соколов. Об этом сообщила компания.
«Совет директоров АО «АВТОВАЗ», крупнейшего российского производителя легковых автомобилей, основными акционерами которого являются Российская Федерация (в лице ФГУП «НАМИ») и Госкорпорация «Ростех», принял единогласное решение об утверждении Максима Соколова в должности Президента АО «АВТОВАЗ». Решение вступило в силу 23 мая 2022 года», - отмечает компания.
16 мая сообщалось, что активы группы Renault в России перешли в государственную собственность. Долю в «АвтоВАЗе» (67,6%) передали предприятию НАМИ (подведомственно Минпромторгу), а завод «Рено Россия» отошел правительству Москвы. Отмечается, что на заводе хотят возобновить производство автомобилей под историческим брендом «Москвич». В дальнейшем предприятие планирует выпускать электромобили.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее заявил, что «АвтоВАЗе» намерен продолжить выпуск автомобилей на платформе, которую разрабатывала Renault совместно с российским производителем. Он также указал на то, что решение о передаче российских активов Renault в госсобственность было компромиссным. Его приняли с учетом того, что французский производитель в настоящее время не имеет возможности полностью обеспечивать поставку комплектующих и компонентов для загрузки площадок «Автоваза» и «Рено Россия».