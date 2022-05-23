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41 минуту назад

Бюджетный кроссовер Hyundai Venue обновится и получит «спортивную» версию N Line

Motor.ru

AutocarIndia.com публикует новую шпионскую фотографию обновленного Hyundai Venue, сделанную рядом с заводом марки в индийском Ченнаи, и сообщает, что премьера новинки запланирована на 20 июня. Известно, что с рестайлингом бюджетный кроссовер обзаведется «спортивной» версией N Line, а заодно изменится снаружи в стиле «старших» моделей Tucson и Palisade. В салоне должна появиться полностью цифровая панель приборов.

Hyundai обновила бюджетный кроссовер Venue
Фото: AutocarIndia.comAutocarIndia.com

Hyundai Venue, недорогой кроссовер для развивающихся рынков, в строю уже два года, так что пришло время планового обновления. Рестайлинговая модель уже не раз попадала в объективы шпионских камер, а в последний раз закамуфлированный прототип сфотографировали во время финальной серии испытаний рядом с индийским заводом Hyundai.

Уже известно, что новинка обзаведется двухуровневой передней оптикой (сверху узкие полоски светодиодных ходовых огней и основной блок фар ниже), а в салоне появится цифровая панель приборов и широкоформатный экран мультимедийной системы вместо нынешнего восьмидюймового.

rushlane.com // Более ранняя шпионская фотография обновленного Hyunsai Venue

В Индии Venue предложат с 1,2-литровым мотором мощностью 82 лошадиные силы, который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач. Также кроссовер будет доступен с прежним дизелем на 115 сил, работающим не только с шестискоростной «механикой», но и с шестидиапазонным автоматом. Согласно новой информации, гамма модели пополнится версией N Line, которой прочат 1,0-литровый бензиновый турбомотор на 118 лошадиных сил в паре с автоматической коробкой передач либо преселективным «роботом».

Venue N Line будет отличаться от стандартного более спортивными бамперами, сдвоенными патрубками выхлопной системы и дисками оригинального дизайна, а также красными акцентами в экстерьере и интерьере.

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