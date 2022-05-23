Tesla закрыла прием заявок на Cybertruck за пределами Северной Америки

Американский производитель электромобилей Tesla закрыл на своем официальном сайте прием заявок на перспективный пикап Tesla Cybertruck для всех, кроме резидентов США, Канады и Мексики, об этом сообщает агентство Reuters.

Фото: tesla.com tesla.com

На прошлой неделе на посвященной электромобилям конференции FT Future of the car-2022 в Лондоне глава Tesla Илон Маск заявил, что количество заявок от потребителей на Tesla Cybertruck превышает планируемый объем производства машины за три года.

Открытая презентация электропикапа Tesla Cybertruck прошла в ноябре 2019 года. И само мероприятие, и представленный на нем электромобиль вызвали огромный резонанс в соцсетях и СМИ. Только за следующие пять дней после презентации Tesla принял четверть миллиона заявок на Cybertruck (единственным условием было внесение депозита всего в сто американских долларов или евро, возвращаемого по первому требованию).

Производством Tesla Cybertruck займется строящийся завод Tesla в Техасе. Запуск конвейера запланирован на первый квартал 2023 года.

Главная конструктивная особенность Cybertruck - кузов из нержавеющей стали. Машина будет выпускаться в трех модификациях - с одним электродвигателем и задним приводом, с двумя электродвигателями и полным приводом или же с тремя электродвигателями и полным приводом. С места до 60 миль/ч (96 км/ч) пикап в топ-версии разгоняется всего за 2,9 секунды. Запас хода варьируется от 400 до 800 км в зависимости от модификации.