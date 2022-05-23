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2 часа назад

ГАЗ готовится к выпуску нового дизельного мотора

Motor.ruиещё 1

«Группа ГАЗ» намерена локализовать производство мотора, который ранее в России не выпускался. Речь идет о легком дизельном двигателе: его будут производить на площадке ГАЗа, где уже стартовал выпуск серийной продукции Нижегородского литейного завода (НЛЗ). Как заверяет пресс-служба компании, завод — самая современная площадка чугунного литья в стране, которая будет поставлять его самому ГАЗу и другим фабрикам-производителям моторов.

ГАЗ готовится к выпуску нового дизельного мотора
Фото: Motor.ruMotor.ru

По словам главы «Группы ГАЗ» Вадима Сорокина, создание НЛЗ — «реальное импортозамещение в действии». В производство вложено 4,7 миллиарда рублей, из них 500 миллионов получены по льготному займу Фонда развития промышленности.

Площадь завода, построенного в 2021 году, превышает 50 тысяч квадратных метров, а производственная мощность — более 60 тысяч тонн чугунного литья ежегодно. Сотрудников всего 260, однако завод может работать безостановочно в три смены.

На НЛЗ запустили производство крупногабаритных чугунных отливок для моторов, а также других комплектующих. В их числе — блоки и головки блоков цилиндров двигателей, маховики, картеры, а также корпуса коробок передач и компоненты тормозной системы. Потенциально завод может выпускать литье и для других отраслей — железнодорожного машиностроения и нефтегазовой сферы.

В середине мая российским автозаводам разрешили пренебречь экологией. На фоне дефицита деталей власти, чтобы поддержать автопром, позволили выпускать моторы всех экоклассов, включая низший «Евро-0» образца 1988 года. Также временно отменили обязательную систему ABS, смягчили требования к шуму и краш-тестам.

Автоновости,Вадим Сорокин,Группа ГАЗ,Фонд развития промышленности,
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