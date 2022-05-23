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2 часа назад

Почему Lada Duster не появится быстро

Российская Газета

Кроссовер Renault Duster будет выпускаться под брендом Lada, производство модели наладят на АвтоВАЗе, для чего оборудование с "Москвича" (ранее - ЗАО "Рено Россия") перевезут в Тольятти. В то же время быстрого запуска Lada Duster ждать не стоит.

Почему быстрого запуска Lada Duster ждать не стоит
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По словам директора производства шасси Аркадия Глазунова, на которого ссылается группа Avtograd news, команда АвтоВАЗа только на этой неделе должна отбыть на «Москвич» с целью ознакомления с существующим оборудованием и возможностями его демонтажа и последующей установки на площадке в Тольятти. Другими словами, ждать появления Lada Duster в ближайшее время не стоит.

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До реструктуризации бизнеса Renault в России в 2024 году должен был состояться выход новой Lada Niva, построенной на платформе CMF-B, разработанной французской компанией. Судя по тому, что на АвтоВАЗе будут выпускать новый Sandero, имеющего в своей основе эту же архитектуру, и обязательств, взятых Renault после ухода из России, проект новой «Нивы» может быть отложен, но не закрыт. Логично предположить, что Lada Duster выйдет не ранее 2024 года.

Дело в том, что новый «Дастер» также будет создан на платформе CMF-B, поэтому смысла везти и устанавливать оборудование, на котором выпускалась нынешняя генерация кроссовера, а через несколько лет заниматься модернизацией и перенастройкой линий под следующее поколение как минимум неэффективно с точки зрения экономики.

Конечно, может случиться и так, что Lada Duster продолжит свою жизнь без смены поколений, но если мы всё-таки переводим все «Лады» на платформу CMF-B, то Duster на старой платформе B0 опять не вписывается в экономику, цель которой – максимальная унификация.

К тому же, сейчас вазовским инженерам предстоит решить вопрос с двигателем для Lada Duster. Предполагается, что одним из кандидатов на подкапотное пространство является мотор 1.8 литра, который «славится» повышенным расходом масла.

Во-первых, новый силовой агрегат потребует внесения изменений в конструкцию транспортного средства, но даже минимальные изменения в масштабах производства являются небыстрыми, требующими перестроения множества процессов, во-вторых, сертификация автомобилей упрощена, но не отменена, и этот этап также требует больших временных ресурсов.

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