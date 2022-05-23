Почему быстрого запуска Lada Duster ждать не стоит

Кроссовер Renault Duster будет выпускаться под брендом Lada, производство модели наладят на АвтоВАЗе, для чего оборудование с "Москвича" (ранее - ЗАО "Рено Россия") перевезут в Тольятти. В то же время быстрого запуска Lada Duster ждать не стоит.
По словам директора производства шасси Аркадия Глазунова, на которого ссылается группа Avtograd news, команда АвтоВАЗа только на этой неделе должна отбыть на «Москвич» с целью ознакомления с существующим оборудованием и возможностями его демонтажа и последующей установки на площадке в Тольятти. Другими словами, ждать появления Lada Duster в ближайшее время не стоит.
До реструктуризации бизнеса Renault в России в 2024 году должен был состояться выход новой Lada Niva, построенной на платформе CMF-B, разработанной французской компанией. Судя по тому, что на АвтоВАЗе будут выпускать новый Sandero, имеющего в своей основе эту же архитектуру, и обязательств, взятых Renault после ухода из России, проект новой «Нивы» может быть отложен, но не закрыт. Логично предположить, что Lada Duster выйдет не ранее 2024 года.
Дело в том, что новый «Дастер» также будет создан на платформе CMF-B, поэтому смысла везти и устанавливать оборудование, на котором выпускалась нынешняя генерация кроссовера, а через несколько лет заниматься модернизацией и перенастройкой линий под следующее поколение как минимум неэффективно с точки зрения экономики.
Конечно, может случиться и так, что Lada Duster продолжит свою жизнь без смены поколений, но если мы всё-таки переводим все «Лады» на платформу CMF-B, то Duster на старой платформе B0 опять не вписывается в экономику, цель которой – максимальная унификация.
К тому же, сейчас вазовским инженерам предстоит решить вопрос с двигателем для Lada Duster. Предполагается, что одним из кандидатов на подкапотное пространство является мотор 1.8 литра, который «славится» повышенным расходом масла.
Во-первых, новый силовой агрегат потребует внесения изменений в конструкцию транспортного средства, но даже минимальные изменения в масштабах производства являются небыстрыми, требующими перестроения множества процессов, во-вторых, сертификация автомобилей упрощена, но не отменена, и этот этап также требует больших временных ресурсов.