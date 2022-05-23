В Chery намекнули на будущее автомобилей Exeed

Китайская компания Chery скоро представит шоу-кар AtlantiX, который призван продемонстрировать развитие стилистики автомобилей премиального суббренда Exeed. Новинку уже частично рассекретили на трех тизерах, на которых запечатлены угол передней части кузова с фарой и дневными ходовыми огнями, корма и один из задних фонарей, а также салон с четырьмя раздельными креслами. Полноценный дебют AtlantiX состоится в ближайшие недели.

Фото: Chery Chery

По изображениям уже можно сделать вывод о том, что AtlantiX представляет собой кроссовер с безрамочными дверями, коротким спойлером над задним стеклом, светодиодной полосой, соединяющей фонари, и необычными дневным ходовым огнями, которые интегрированные в панель бампера — они видны только тогда, когда включены. Сохранены и характерные стилистические особенности существующих автомобилей Exeed, например, фары-бумеранги. Салон разделен тоннелем, который также выполняет функцию подлокотников между креслами, а сами кресла не похожи имеют необычную форму.

Chery

Chery

В России марка Exeed представлена тремя моделями: кроссоверами TXL, VX и LX. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в апреле марка Exeed оказалась единственной, которая завершила месяц в плюсе — россияне приобрели 403 таких машины, что соответствует росту на 102 процента по сравнению с апрелем 2021-го.

С января по апрель в России реализовали более 2,7 тысячи экземпляров Exeed, что на 277 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.