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2 часа назад

В Chery намекнули на то, какими будут автомобили Exeed в будущем

Motor.ru

Китайская компания Chery скоро представит шоу-кар AtlantiX, который призван продемонстрировать развитие стилистики автомобилей премиального суббренда Exeed. Новинку уже частично рассекретили на трех тизерах, на которых запечатлены угол передней части кузова с фарой и дневными ходовыми огнями, корма и один из задних фонарей, а также салон с четырьмя раздельными креслами. Полноценный дебют AtlantiX состоится в ближайшие недели.

В Chery намекнули на будущее автомобилей Exeed
Фото: Chery Chery

По изображениям уже можно сделать вывод о том, что AtlantiX представляет собой кроссовер с безрамочными дверями, коротким спойлером над задним стеклом, светодиодной полосой, соединяющей фонари, и необычными дневным ходовым огнями, которые интегрированные в панель бампера — они видны только тогда, когда включены. Сохранены и характерные стилистические особенности существующих автомобилей Exeed, например, фары-бумеранги. Салон разделен тоннелем, который также выполняет функцию подлокотников между креслами, а сами кресла не похожи имеют необычную форму.

Chery
Chery

В России марка Exeed представлена тремя моделями: кроссоверами TXL, VX и LX. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в апреле марка Exeed оказалась единственной, которая завершила месяц в плюсе — россияне приобрели 403 таких машины, что соответствует росту на 102 процента по сравнению с апрелем 2021-го.

С января по апрель в России реализовали более 2,7 тысячи экземпляров Exeed, что на 277 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным на официальном сайте Exeed, рекомендованные розничные цены на LX начинаются от 2 999 900 рублей, TXL стоит от 3 999 900 рублей, а VX — от 4 879 900 рублей.

Автоновости,Chery,
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