Автоэксперт назвал признаки хорошего автосервиса

Автоэксперт Виталий Архиреев назвал признаки хорошего автомобильного сервиса. Как сообщает «Слово и Дело», из-за ухода официальных дилеров из РФ многие автомобилисты начали сталкиваться с трудностями при ремонте своих машин, а обращение в непроверенные компании может привести к проблемам.

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По словам специалиста, в первую очередь стоит обращать внимание на то, как давно сервис работает. Нередко организации, существующие не больше недели, предлагают длительную гарантию на свои работы, а впоследствии отказываются от своих обязательств. Также Архиреев призвал не доверять сервисам, которые регулярно меняют свое юридическое лицо. По его мнению, лучше всего обращаться в сетевые, которые давно существуют на рынке.

«Если сервис очень давно существует на рынке, хотя бы от трех лет, у него есть какая-то база сотрудников-профессионалов, у него уже налажены поставки запчастей. Если он представлен в нескольких городах, это тоже означает, что организация серьезная и масштабируется, что, соответственно, подчеркивает качество работы и серьезность намерений», — подчеркнул Архиреев.

Также специалист назвал важным первое впечатление от компании. Если владелец заинтересован в долгой работе, то он будет следить за внешним видом сервиса, сотрудников и прочего.

Если же вам пытаются навязать услуги, которые не были оговорены, то с такой фирмой лучше не иметь дела. Архиреев отметил, что избежать обмана можно самостоятельно разобравшись в ремонте автомобиля — так у недобросовестных сервисов не выйдет навязать лишние услуги или соврать про объем работ.

«Блогеры и журналисты сегодня выпускают достаточно обзоров как по подбору авто, так и по его обслуживанию. Это уже не секрет и на это тоже нужно ориентироваться», — посоветовал он.