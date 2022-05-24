Nissan займется продажей подержанных машин других брендов

Nissan планирует запустить программу перепродажи подержанных автомобилей других брендов в США. Состояние всех машин с пробегом будет тщательно проверяться по 84 пунктам, а продаваться они будут с гарантией на полгода или почти 10 тысяч километров пробега. Также дилеры будут торговать и подержанными машинами самого Nissan, которые получат более серьезный техосмотр по 167 пунктам и семилетнюю гарантию (160 тысяч километров).

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Продажа б/у-машин под различными шильдиками поможет привлечь к дилерам новых клиентов, уверен вице-президент Nissan USA по электронной коммерции Дэн Монке.

Однако сами продавцы уверены, что Nissan не запустил бы подобную программу, если бы хватало своих машин. Так, менеджер дилерского центра HGreg Nissan Kendall неподалеку от Майами Райан Холл сказал, что такой шаг должен помочь подстегнуть проходимость автосалонов при падении поставок. По его словам, в последнее время отгрузки новых машин сократились примерно в два раза.

В другом американском дилерском центре считают, что продажа «чужих» автомобилей действительно может помочь. Покупатели подержанных машин на 30 процентов чаще возвращаются, чтобы приобрести уже новый автомобилей, сказал операционный партнер Tim Dahle Nissan Southtowne Тайлер Слэйд. Также они с большей вероятностью выберут обслуживание у уже знакомого дилера Nissan.

Nissan — не первый автопроизводитель, который решил заняться перепродажей машин с пробегом от других марок. Такая же программа в США уже есть у Ford, тоже испытывающего серьезные проблемы на производстве, на очереди General Motors.