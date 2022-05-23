В России изобрели электробайк для курьеров

Российские инженеры изобрели электробайк для курьеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы.
На форуме «Сильные идеи для нового времени» российские изобретатели представили электробайк для служб доставки. По словам авторов разработки, новый транспорт экологически чистый и простой в использовании при хорошей скорости и высокой маневренности.
Лидер проекта Борис Сабельников отметил, что ввод в эксплуатацию линейки электробайков позволит увеличить мобильность населения, снизить пробки и временные затраты.
«Создание и введение в эксплуатацию линейки экологически чистых электробайков позволит: увеличить мобильность населения с одновременным снижением пробок и заторов на дорогах общего пользования на 13%; увеличить мобильность компаний, занятых в сфере доставки, что позволит снизить временные затраты на 40%; увеличить экономическую эффективность курьерских компаний на 11%», — заявил Сабельников.
Ранее стало известно, что для помощи российским курьерам организовали велопатруль.