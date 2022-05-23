В России изобрели электробайк для курьеров

«Создание и введение в эксплуатацию линейки экологически чистых электробайков позволит: увеличить мобильность населения с одновременным снижением пробок и заторов на дорогах общего пользования на 13%; увеличить мобильность компаний, занятых в сфере доставки, что позволит снизить временные затраты на 40%; увеличить экономическую эффективность курьерских компаний на 11%», — заявил Сабельников.