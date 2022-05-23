Volkswagen сделал спецверсию Touareg к юбилею модели

Компания Volkswagen отмечает 20-летие модели Touareg. К юбилею подготовлена спецверсия Edition 20, которая отличается декором и расширенным перечнем стандартного оборудования. Внедорожник окрашен в новый цвет Meloe Blue, эксклюзивно оснащен полированными колесами диаметром 20 дюймов и штатно комплектуется мультимедийной системой Innovision Cockpit с двумя дисплеями. Цены начинаются с 77 530 евро (или 4,9 миллиона рублей по текущему курсу).

Фото: motor.ru motor.ru

Выпуск Volkswagen Touareg начался летом 2002 года. Внедорожник разработали в сотрудничестве с Porsche и назвали в честь кочевого народа, туарегов, населяющего пустыню Сахара. Автомобиль можно было заказать с блокировками трех дифференциалов, пневмоподвеской, а также двигателем W12 6.0 мощностью 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента.

За двадцать лет по всему миру было выпущено более миллиона «Туарегов». Начиная с середины июня, гамма пополнится специальной версией Edition 20, приуроченной к юбилею модели. Такое исполнение предусматривает окраску кузова в новый цвет Meloe Blue, эксклюзивные полированные колеса Bogota диаметром 20 дюймов, тонировку стекол и фонарей.

В салоне — медиасистема Innovision Cockpit с двумя дисплеями, накладки на пороги с подсветкой и надписью «Edition 20» и обивка из кожи Savona с бежевой строчкой Ceramique. Всё это разбавлено красными акцентами, а также двойной прострочкой Ceramique/Red на передней панели, дверях и руле. Селектор восьмиступенчатого автомата отделан кожей и украшен эмблемой спецверсии.