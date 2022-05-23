Гаишников хотят наказывать за ошибочные штрафы

Если сотрудник ГИБДД выписывает водителю постановление за нарушение, которое камеры зафиксировали по ошибке, автоинспектора нужно оштрафовать минимум на 5 тыс. рублей, сказано в законопроекте, подготовленном депутатами Госдумы. В случае принятия закона гаишников ожидают массовые увольнения за просчеты, полагают собеседники «Газеты.Ru», поскольку инспекторы физически не смогут проверять каждую фотографию с камер.

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Сотрудников ГИБДД следует наказывать, если те подписали постановление о нарушении ПДД, ошибочно зафиксированном с камер на дорогах. Размер штрафа для должностного лица, подписавшего постановление, должен быть равен выписанному административному штрафу, но не менее 5 тыс. рублей. Такой законопроект подготовили представили партии ЛДПР, сообщил в своем Telegram-канале замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов. Главу 12 КоАП депутаты предлагают дополнить статьей 12.38.

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Водители очень часто получают постановления о нарушениях, которых не совершали, объясняют в ЛДПР. К примеру, на фото попала чужая машина, сплошную линию пересек не автомобиль, а его тень, штраф за скорость выписан на машину с эвакуатора.

«Однако даже при таких очевидных признаках отсутствия административного правонарушения сотрудники ГИБДД в спешке или сознательно подписывают постановления об административных правонарушениях, полагая, что лишь немногие водители будут их обжаловать», – говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас водители обжалуют лишь около 10% всех ошибочных постановлений, поскольку им часто проще оплатить штраф, чем тратить время и силы на разбирательства, отмечают депутаты. Отдельно подчеркивается, что сейчас в КоАП отсутствует административная ответственность должностных лиц за неправомерные и незаконные постановления о нарушениях. Впрочем, в случае принятия законопроекта водителям и дальше придется оспаривать штрафы, но предполагается, что из опасения санкций автоинспекторы будут тщательнее проверять материалы с камер.

«Принятие указанного законопроекта позволит сократить поток незаконных постановлений об административных правонарушениях, то есть защитить права владельцев транспортных средств от незаконного привлечения их к административной ответственности», – заключают парламентарии.

О показательной ошибке комплекса видеофиксации рассказал участник сообщества «Синие ведерки» в соцсети Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (компания-владелец Meta (признана экстремистской организацией) признана экстремистской организацией). Водитель внедорожника Nissan пожаловался на постановление о штрафе за превышение скорости на трассе М-8 «Холмогоры». Камера зафиксировала, что автомобилист двигался со скоростью 156 км\ч, хотя машина, по его словам, на это неспособна.

«156 км/ч – это в принципе невозможно ни при каких обстоятельствах! У меня рамный джип 118 л.с. Я на нем на платниках, где и 130 км/ч можно, «тошню» в правом ряду 110 км/ч, максимум 120, для него это комфортная скорость», – сообщил он.

обслуживает камеры в Московской области, признали сбой в работе комплекса. При ложном срабатывании скорость транспортного средства определялась равной или выше 150 км/ч, написали представители компании, и сообщили об изменении программного обеспечения, которое позволит исключать подобные сбои.

Провальная идея

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов назвал инициативу депутатов первым шагом к исправлению плачевной ситуации: сейчас невиновные водители в любом случае остаются наказанными либо штрафом, либо потерей времени и денег на доказательство своей правоты в суде.

«Водители тратят свое время, нервы и деньги, чтобы доказать невиновность. Возникает вопрос несимметричности условий, в которых находятся ответственное лицо и привлекаемое. Необходимо выравнивать эти условия», – сказал Шкуматов в беседе с «Газетой.Ru».

В качестве других мер эксперт предлагает введение системы оценки работы инспекторов ГИБДД, которые выписывают постановления на основе данных с камер. Сотрудники, которые допускают высокий процент ошибок, не должны служить в Госавтоинспекции, подчеркнул он.

Также при незаконном привлечении к ответственности следует установить фиксированные выплаты за нанесение морального вреда и расходы на судебных защитников, к примеру, по 20 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно, считает собеседник.

Профильные министерства и ведомства вряд ли поддержат инициативу ЛДПР,

полагает автоюрист общественного движения «Свобода выбора» адвокат Сергей Радько.

«Никто не введет наказания для гаишников, хотя оно необходимо. У нас много случаев, когда постановления в принципе должны были выноситься и основаны на тех фотографиях, на которых вообще нет никакого нарушения, такие постановления сотрудники ГИБДД печатают как на конвейере. Иначе в перспективе придется увольнять всех сотрудников центров видеофиксации, а государство не захочет этого делать», – полагает Радько.

Автоинспекторы не в состоянии изучить каждую фотографию с камер в силу большого количество работы, поэтому следует снижать количество дорожных камер

и перестать выносить постановления за нарушения, которые могут быть зафиксированы с ошибкой, отмечает собеседник.

В качестве примера Радько привел случай с камерами, которые штрафуют водителей праворульных автомобилей за езду с мобильным телефоном, хотя гаджет находится в руках человека на пассажирском сидении.