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16 минут назад

Новости автомира: АвтоВАЗ собрал первый экземпляр упрощенной Lada Granta Drive Active

Южный автомобиль

Дочернее предприятие АвтоВАЗа Lada Sport собран первый пробный экземпляр упрощенной модели Lada Granta Drive Active. Об этом сообщил паблик Avtograd News в VK. У автомобиля нет системы ABS, Эры-Глонасс, а также мультимедийной системы.

АвтоВАЗ собрал первый экземпляр упрощенной Lada Granta Drive Active
Фото: LadaLada

Под капотом установлен двигатель ВАЗ-11182 рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 90 лошадиных сил. В салоне установлен руль от Lada Kalina. Скорее всего, первый экземпляр спортивной "Гранты" собран для прохождения испытаний и сертификации.

Напомним, из-за отсутствия иностранных комплектующих, АвтоВАЗ принял решение о выпуске упрощенных версий своих автомобилей, которые к названию получат специальный индекс SE (Special Edition). Первыми упрощенными моделями стали Lada Granta, к сентябрю появятся спецверсии модели Lada Vesta в дальнейшем АвтоВАЗ планирует упростить семейство Niva.

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