АвтоВАЗ собрал первый экземпляр упрощенной Lada Granta Drive Active

Дочернее предприятие АвтоВАЗа Lada Sport собран первый пробный экземпляр упрощенной модели Lada Granta Drive Active. Об этом сообщил паблик Avtograd News в VK. У автомобиля нет системы ABS, Эры-Глонасс, а также мультимедийной системы.

Фото: Lada Lada

Под капотом установлен двигатель ВАЗ-11182 рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 90 лошадиных сил. В салоне установлен руль от Lada Kalina. Скорее всего, первый экземпляр спортивной "Гранты" собран для прохождения испытаний и сертификации.