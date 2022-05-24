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48 минут назад

Новости автомира: В Москве заметили необычную машину «путешественников во времени»

Мослента

На северо-востоке Москвы заметили необычный служебный ретро-автомобиль. Фото машины опубликовали в Telegram-канале «Бабушкинский район».

В Москве заметили необычную машину «путешественников во времени»
Фото: Telegram-канал «Бабушкинский район»Telegram-канал «Бабушкинский район»

На снимке видно, что ярко-желтая машина «Жигули» с надписью «Милиция» припаркована во дворе около жилых домов. На двери авто изображен герб СССР.

«Около метро найдены путешественники во времени! Интересно, это тюнинг такой?» — удивилась администрация сообщества.

Фото автомобиля набрало одобрительные реакции подписчиков. Однако происхождение машины «из прошлого» в районе так и осталось невыясненным.

Ранее в подмосковном Реутове заметили кабриолет марки BMW с необычными номерами 666. Белая машина с «числом зверя» припарковалась в одном из дворов.

Автоновости,BMW,
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