В Москве заметили необычную машину «путешественников во времени»

На северо-востоке Москвы заметили необычный служебный ретро-автомобиль. Фото машины опубликовали в Telegram-канале «Бабушкинский район».
На снимке видно, что ярко-желтая машина «Жигули» с надписью «Милиция» припаркована во дворе около жилых домов. На двери авто изображен герб СССР.
«Около метро найдены путешественники во времени! Интересно, это тюнинг такой?» — удивилась администрация сообщества.
Фото автомобиля набрало одобрительные реакции подписчиков. Однако происхождение машины «из прошлого» в районе так и осталось невыясненным.
Ранее в подмосковном Реутове заметили кабриолет марки BMW с необычными номерами 666. Белая машина с «числом зверя» припарковалась в одном из дворов.