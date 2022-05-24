Россиян начали штрафовать из-за правого руля

Владельцев праворульных автомобилей стали штрафовать из-за ошибок нейросети. О том, как это происходит, пишет ИА DEITA.RU.
Как рассказал в комментарии Autonews представитель компании "Технологии распознавания" Сергей Кусов, проблема в том, что работающая ныне нейросеть по распознанию нарушений ПДД, не способна отличить пассажиров на переднем левом сиденье от водителя. Как итог - владельцам приходят штрафы за использование телефона во время езды и за не пристёгнутый ремень безопасности.
Как отметил специалист, все дело в том, что нейросеть ориентируется в работе на некий шаблон. основываясь на том, что в большинстве случаев от камер поступает достоверная информация.
Над остальными нюансами придется поработать. Нейросети нужно будет "скормить" огромный объем материалов и изображений с праворульными автомобилями, - пояснил Кусов.
Тем не менее, даже после того как нейросеть "съест" много информации, нет гарантий, что она не сможет ошибиться. По словам эксперта, неудачный блик от камеры может привести к ошибке.