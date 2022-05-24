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51 минуту назад

Новости автомира: «АВТОВАЗ» разработает собственные платформы для новых моделей LADA

ПроКроссовер.ру

Отечественный автопроизводитель планирует разрабатывать новые продукты на основе отечественных инжиниринговых разработок с максимальным привлечением российских поставщиков компонентов для производства автомобилей. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«АВТОВАЗ» разработает собственные платформы для новых моделей LADA
Фото: ТАССТАСС

«АвтоВАЗу предстоит долгая и кропотливая работа. Теперь все должно будет производиться толькр на российских платформах и с пользованием российских разработок. Кроме того, все новые продукты должны собираться с использованием российских комплектующих. Для этого длолжно быть привлечено максмиальное количество российских поставщиков деталей. Все названое принципиальное решение», — сказал Мантуров.

Напомним, что сейчас российская компания производит автомобили по полному производственному циклу таких марок Lada и Renault. Французы покинули российский рынок, а вместе с ними ушли поставки комплектующих, что сказалось на производстве автомобилей. АвтоВазу принадлежат производственные мощности в Тольятти и в Ижевске.

Автоновости,Renault,Lada,Денис Мантуров,Минпромторг,Автоваз,
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