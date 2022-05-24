«АВТОВАЗ» разработает собственные платформы для новых моделей LADA

«АвтоВАЗу предстоит долгая и кропотливая работа. Теперь все должно будет производиться толькр на российских платформах и с пользованием российских разработок. Кроме того, все новые продукты должны собираться с использованием российских комплектующих. Для этого длолжно быть привлечено максмиальное количество российских поставщиков деталей. Все названое принципиальное решение», — сказал Мантуров.