Прощай, комфорт: «упрощенную» Lada Granta выпустят в двух версиях

Появились новые подробности о так называемой «антисанкционной» Lada Granta — модели, лишенной ABS, подушек безопасности и других систем, компоненты для которых находятся в дефиците. Портал Drom.ru со ссылкой на источник в сбытовой сети марки сообщает, что упрощенная Гранта будет выпускаться в двух комплектациях: версия начального уровня не получит вообще никаких опций повышенного комфорта, а для второй предложат электроусилитель руля и электрические стеклоподъемники.

Фото: © Drom.ru © Drom.ru

У «антисанкционных» Lada Granta будет несколько принципиальных отличий от стандартной модели. Например, экологический класс понизят с Евро-5 до Евро-2 (соответствующие отклонения от Техрегламента Таможенного союза уже легализованы), не будет «сложной» электроники, такой как АБС и SOS-кнопки ЭРА-ГЛОНАСС, а также подушек безопасности. На существенное упрощение автомобилей пришлось пойти потому, что у АвтоВАЗа нет возможности закупать необходимые электронные компоненты из-за санкций и дефицита.

Drom.ru выяснил, что ежемесячно с конвейера будут сходить около 20 тысяч «антисанкционных» Lada Granta, а продавать их планируется по рекомендованной автопроизводителем розничной цене.

По инсайдерской информации, ценник у такой Гранты будет на уровне 600 тысяч рублей или чуть выше, в то время как сейчас модель стоит минимум 727,9 тысячи рублей (РРЦ по состоянию на конец мая).

Следом за Granta без «сложной» электроники останутся Niva Legend и Niva Travel, а потом и Vesta. Предполагается, что отказ от ABS, подушек безопасности и других систем позволит АвтоВАЗу выпускать автомобили без простоев, которые начались еще летом прошлого года и продолжаются до сих пор.