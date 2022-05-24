Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
38 минут назад

Honda CR-V ждут серьезные перемены в дизайне: новые фотографии

Motor.ru

Актуальная, пятая генерация CR-V выпускается с 2016 года, и в 2022 году модель перешагнет в шестое поколение. Прототипы «шестого» кроссовера уже не раз замечали во время дорожных испытаний, а в феврале этого года дизайн следующего CR-V раскрыли на патентных изображениях. Теперь же Carscoops.com публикует очередную порцию фотографий автомобиля, которые подтверждают, что со сменой поколения кроссовер ожидают серьезные перемены во внешности.

Honda CR-V ждут серьезные перемены в дизайне
Фото: © Carscoops.com© Carscoops.com

Carscoops.com обращает внимание на то, что новый CR-V стал более угловатым по сравнению с моделью предыдущего поколения, передняя часть выглядит более вертикальной, а у радиаторной решетки новый дизайн, напоминающий о нынешнем Civic. На снимках с кормой можно рассмотреть имитацию патрубков выхлопной системы, интегрированных в бампер, а также частично задние фонари, которые, судя по утекшим в Сеть патентам, протянутся вверх почти до линии крыши в стиле Volvo XC60.

Видео дня

Фотографий салона пока нет, но, по неофициальной информации, CR-V шестого поколения должен обзавестись новой цифровой комбинацией приборов и экраном мультимедийной системы большего размера. Повысится качество материалов отделки, а сам салон станет просторнее.

Carscoops.com
Carscoops.com
Новый Honda CR-V для Китая (фотография из базы Миистерства промышленности КНР)

Что касается модификаций, то их будет две. Первая — с 1,5-литровой «турбочетверкой» на 193 лошадиные силы, а вторая — с гибридной установкой e:HEV, которая состоит из ДВС объемом 2,0 литра и пары электромоторов. В Европе CR-V будет исключительно гибридным, в Китае — только с «турбочетверкой» 1.5., зато в США предложат обе версии.

Дебют Honda CR-V ожидается в течение ближайших месяцев, а продажи могут стартовать в третьем либо четвертом квартале этого года.

На сегодняшний день CR-V — единственная модель Honda, официально представленная на российском рынке. Впрочем, новые автомобили в страну уже не поставляют, и вряд ли возобновят отгрузки в будущем, так как японская марка ранее приняла решение полностью свернуть автомобильный бизнес в России в течение 2022 года.

Автоновости,Volvo XC60,Honda CR-V,Volvo,Honda,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители