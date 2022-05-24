Honda CR-V ждут серьезные перемены в дизайне

Актуальная, пятая генерация CR-V выпускается с 2016 года, и в 2022 году модель перешагнет в шестое поколение. Прототипы «шестого» кроссовера уже не раз замечали во время дорожных испытаний, а в феврале этого года дизайн следующего CR-V раскрыли на патентных изображениях. Теперь же Carscoops.com публикует очередную порцию фотографий автомобиля, которые подтверждают, что со сменой поколения кроссовер ожидают серьезные перемены во внешности.

Фото: © Carscoops.com © Carscoops.com

Carscoops.com обращает внимание на то, что новый CR-V стал более угловатым по сравнению с моделью предыдущего поколения, передняя часть выглядит более вертикальной, а у радиаторной решетки новый дизайн, напоминающий о нынешнем Civic. На снимках с кормой можно рассмотреть имитацию патрубков выхлопной системы, интегрированных в бампер, а также частично задние фонари, которые, судя по утекшим в Сеть патентам, протянутся вверх почти до линии крыши в стиле Volvo XC60.

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Фотографий салона пока нет, но, по неофициальной информации, CR-V шестого поколения должен обзавестись новой цифровой комбинацией приборов и экраном мультимедийной системы большего размера. Повысится качество материалов отделки, а сам салон станет просторнее.

Carscoops.com

Carscoops.com

Новый Honda CR-V для Китая (фотография из базы Миистерства промышленности КНР)

Что касается модификаций, то их будет две. Первая — с 1,5-литровой «турбочетверкой» на 193 лошадиные силы, а вторая — с гибридной установкой e:HEV, которая состоит из ДВС объемом 2,0 литра и пары электромоторов. В Европе CR-V будет исключительно гибридным, в Китае — только с «турбочетверкой» 1.5., зато в США предложат обе версии.

Дебют Honda CR-V ожидается в течение ближайших месяцев, а продажи могут стартовать в третьем либо четвертом квартале этого года.