Honda CR-V ждут серьезные перемены в дизайне

Актуальная, пятая генерация CR-V выпускается с 2016 года, и в 2022 году модель перешагнет в шестое поколение. Прототипы «шестого» кроссовера уже не раз замечали во время дорожных испытаний, а в феврале этого года дизайн следующего CR-V раскрыли на патентных изображениях. Теперь же Carscoops.com публикует очередную порцию фотографий автомобиля, которые подтверждают, что со сменой поколения кроссовер ожидают серьезные перемены во внешности.
Carscoops.com обращает внимание на то, что новый CR-V стал более угловатым по сравнению с моделью предыдущего поколения, передняя часть выглядит более вертикальной, а у радиаторной решетки новый дизайн, напоминающий о нынешнем Civic. На снимках с кормой можно рассмотреть имитацию патрубков выхлопной системы, интегрированных в бампер, а также частично задние фонари, которые, судя по утекшим в Сеть патентам, протянутся вверх почти до линии крыши в стиле Volvo XC60.
Фотографий салона пока нет, но, по неофициальной информации, CR-V шестого поколения должен обзавестись новой цифровой комбинацией приборов и экраном мультимедийной системы большего размера. Повысится качество материалов отделки, а сам салон станет просторнее.
Что касается модификаций, то их будет две. Первая — с 1,5-литровой «турбочетверкой» на 193 лошадиные силы, а вторая — с гибридной установкой e:HEV, которая состоит из ДВС объемом 2,0 литра и пары электромоторов. В Европе CR-V будет исключительно гибридным, в Китае — только с «турбочетверкой» 1.5., зато в США предложат обе версии.
Дебют Honda CR-V ожидается в течение ближайших месяцев, а продажи могут стартовать в третьем либо четвертом квартале этого года.
На сегодняшний день CR-V — единственная модель Honda, официально представленная на российском рынке. Впрочем, новые автомобили в страну уже не поставляют, и вряд ли возобновят отгрузки в будущем, так как японская марка ранее приняла решение полностью свернуть автомобильный бизнес в России в течение 2022 года.