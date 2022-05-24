Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+15° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: в Китае выпустили автомобиль с опциями для женщин

Газета.Ru

Китайская компания Ora выпустила автомобиль Ballet Cat, который предназначен исключительно для женщин. Об этом сообщает Carnewschina.

В Китае выпустили авто для женщин с «режимом теплого мужчины»
Фото: ORAORA

В машине реализованы несколько решений, которые, как ожидается, оценят женщины. Так, в салоне установлены большие макияжные зеркала с яркой подсветкой, а руль сделан специально по размерам ладони среднестатистической женщины. Кроме того, есть встроенная видеокамера и косметичка в центральном подлокотнике.

Также в автомобиле предусмотрен «Режим теплого мужчины», который предполагает включение печки и обогрева передних сидений одним нажатием кнопки.

Длина автомобиля составляет 4401 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1633 мм. Колесная база достигает 2750 мм. Ora Ballet Cat комплектуется единственным электромотором. Максимальная скорость машины составляет 155 км﻿/﻿ч.. Запас хода — 401 км. Цены начинаются с отметки 193 300 юаней (1,7 млн рублей по текущему курсу).

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители