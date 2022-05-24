В Китае выпустили авто для женщин с «режимом теплого мужчины»

В машине реализованы несколько решений, которые, как ожидается, оценят женщины. Так, в салоне установлены большие макияжные зеркала с яркой подсветкой, а руль сделан специально по размерам ладони среднестатистической женщины. Кроме того, есть встроенная видеокамера и косметичка в центральном подлокотнике.