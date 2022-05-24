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5 часов назад

Новости автомира: назван самый популярный новый автомобиль москвичей

Motor.ruиещё 1

Эксперты аналитического агентства «Автостат» проанализировали систему данных «Электронный паспорт», в результате чего определили самые популярные автомобили у столичных покупателей в апреле нынешнего года. За прошедший месяц москвичи чаще всего отдавали предпочтение лифтбеку Skoda Rapid. Столичные дилерские центры продали 321 экземпляр модели. Всего же в 2022 году жители российской столицы приобрели 5256 новых легковых машин.

Назван самый популярный новый автомобиль москвичей
Фото: ТАССТАСС

Второе место в списке экспертов занял Kia Rio. Столичные покупатели приобрели в апреле 215 корейских автомобилей, включая модификацию Rio X. В пятерку рейтинга также попали Renault Logan, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. За прошедший месяц москвичи приобрели 202, 196 и 132 машин соответственно. Что касается общего марочного рейтинга, то здесь безоговорочным лидером стала компания Kia, автомобили которой за прошлый месяц приобрели 772 человека.

В числе других популярных брендов оказались Hyundai, Skoda и Renault. Жители столицы купили 514, 478 и 407 автомобилей этих марок. Замкнула пятерку лидеров у москвичей с показателем в 385 проданных машин компания BMW. Всего же за прошедший месяц в столице приобрели 5256 новых легковых автомобилей, что на 62 процента меньше, чем в марте и на 80 хуже аналогичного периода прошлого года.

Накануне эксперты рассказали о самых востребованных японских кроссоверов и внедорожников у российских покупателей в апреле 2022 года. Лидером рейтинга стал Toyota Land Cruiser.

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