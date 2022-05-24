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49 минут назад

Новости автомира: Toyota снова остановит производство в Японии

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Компания Toyota вынуждена вновь скорректировать график заводов в Японии, а также план по объему выпуска автомобилей. Toyota, которая вводила массовые простои в мае, в июне временно остановит работу на трех площадках из 14. Пока паузы запланированы на начало месяца. Причина — в продолжающемся дефиците комплектующих, который серьезно усугубился из-за закрытия Шанхая на карантин в связи с крупнейшей с 2019 года вспышкой коронавируса.

Toyota снова остановит производство в Японии
Фото: © Toyota© Toyota

Согласно свежему плану на июнь, Toyota выпустит на всех своих заводах около 850 тысяч автомобилей — на 100 тысяч меньше, чем планировалось. С конвейеров японских заводов сойдут 250 тысяч единиц, а остальные будут произведены за рубежом. Несмотря на проблемы с поставками деталей, компания намерена сохранить план на текущий финансовый год и выпустить 9,7 миллиона автомобилей к марту-2023.

В мае Toyota пришлось снизить прогноз по операционной прибыли в нынешнем финансовом году на 20 процентов из-за рекордного подорожания логистики и сырья.

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«Мы продолжим прилагать все возможные усилия, чтобы доставить как можно больше автомобилей нашим клиентам в кратчайшие сроки», — говорится в заявлении Toyota.

Несмотря на то, что Шанхай постепенно открывается после самой массовой вспышки коронавируса, планы на простои Toyota могут говорить о том, что автопрому понадобится время, чтобы восстановить производства после сбоев в поставках. Крупнейший город Китая в начале весны оказался практически полностью заблокирован: миллионы людей были заперты по домам, что привело к нулевым продажам автомобилей в апреле.

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