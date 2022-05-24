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32 минуты назад

Новости автомира: Toyota объяснила, почему не может наказать дилеров за огромные наценки

Российская Газета

Недавно на рынок вышел первый электромобиль компании Toyota - кроссовер bZ4X. На волне экологического бума дилеры продают автомобили с огромными наценками, которые составляют иногда до трети рекомендованной розничной цены. Однако в Toyota разводят руками, говоря, что они бессильны.

Toyota объяснила, почему не может наказать дилеров за огромные наценки
Фото: ToyotaToyota

На что рассчитывают дилеры Toyota в случае c bZ4X, ведь он не является самым мощным, самым дальнобойным, самым эстетичным или доступным? Это просто электрический кроссовер Toyota со своеобразным дизайном и одной небольшой проблемой: он может попросту не заряжаться в условиях отрицательной температуры окружающего воздуха.

Тем не менее, пишет Carscoops, есть дилеры марки, которые накинули сверх РРЦ ещё 25 тысяч долларов, таким образом, Toyota bZ4X продают за 77 278 долларов. Для сравнения: моноприводный кроссовер, согласно рекомендациям производителя, стоит 47 625 долларов, версия с полным приводом - 48 780 долларов.

Toyota

Возмущение клиентов можно понять, ведь большая часть добавленной стоимости - дилерская наценка, а не сумма, которую, например, прибавили к РРЦ за установку дополнительных аксессуаров.

"Рекомендованная розничная цена - цена, за которую Toyota предлагает покупать автомобиль. Дилеры являются частными владельцами бизнеса, поэтому окончательная стоимость единицы товара зависит от договора владельца бизнеса по дистрибьюции и клиента. Наш отдел продаж провёл консультации с региональными представительствами, которым было поручено мониторить ситуацию с ценами в салонах и вести по мере необходимости диалог с дилерами", - заявил представитель Toyota.

Автоновости,Toyota,
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