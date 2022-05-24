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24 минуты назад

Новости автомира: Таиланд может наладить производство автозапчастей в России

Motor.ru

Россия готова обсуждать с Таиландом возможность локализации производства автомобильных комплектующих, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ. Глава министерства Максим Решетников уже провел переговоры с заместителем премьер-министра и министром торговли Таиланда Чурином Лаксанависитом, в рамках которых стороны обговорили потенциальное сотрудничество и выпуск комплектующих на территории России.

Таиланд может наладить производство автозапчастей в России
Фото: © Mazda Sollers© Mazda Sollers

Решетников отметил, что промышленность Таиланда — одна из сильнейших мире, «в частности, с точки зрения производства автозапчастей».

Лаксанависит подтвердил «серьезные перспективы» в планах сотрудничества с Россией. «Мы оцениваем потенциал по наращиваю товарооборота с Россией в 10 миллиардов долларов», — цитирует его пресс-служба министерства торговли Таиланда.

Кроме автопрома, Таиланд может «помочь» в аграрном секторе, энергетике и промышленности, а также в экспорте технологий и инноваций.

В мае стало известно, что автомобильные запчасти за весну взлетели в цене на 31 процент. Выделяются на фоне остальных цены на запчасти для Ford, которые прибавили 83 процента. Также в тройке лидеров по росту стоимости оказались детали для Subaru (+48 процентов) и Mercedes-Benz (+44 процента).

В конце марта Минпромторг разрешил параллельный импорт оригинальных запчастей — то есть, их ввоз без согласия правообладателя товарного знака. Также в апреле поставки аналогов деталей наладили через Турцию, а позже собираются открыть еще один канал импорта — через Казахстан.

Автоновости,Subaru,Mercedes-Benz,Максим Решетников,Ford,Минэкономразвития,Минпромторг,
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