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27 минут назад

Новости автомира: демонтаж вывески завода Renault в Москве сняли на видео

Газета.Ruиещё 3

С главного здания российского завода Renault на Волгоградском проспекте в Москве демонтировали вывеску. Видео опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

Демонтаж вывески завода Renault в Москве сняли на видео
Фото: Телеграм-канал «Новости Москвы»Телеграм-канал «Новости Москвы»

Судя по кадрам, для того, чтобы спустить огромные буквы с крыши здания потребовался кран с длинной стрелой. Демонтаж вывески занял несколько часов. О том, куда увезли буквы неизвестно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что Московский автомобильный завод, принадлежавший компании Renault перешел в собственность Правительства Москвы.

Уже в этом году завод планирует наладить выпуск легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Это позволит сохранить коллектив из 3,8 тыс. сотрудников завода, а также обеспечить работой около 40 тыс. производителей комплектующих в России.

Автоновости,Renault,Сергей Собянин,Автомобилестроительная корпорация Renault S.A.,Правительство Москвы,
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