Демонтаж вывески завода Renault в Москве сняли на видео

С главного здания российского завода Renault на Волгоградском проспекте в Москве демонтировали вывеску. Видео опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

Фото: Телеграм-канал «Новости Москвы» Телеграм-канал «Новости Москвы»

Судя по кадрам, для того, чтобы спустить огромные буквы с крыши здания потребовался кран с длинной стрелой. Демонтаж вывески занял несколько часов. О том, куда увезли буквы неизвестно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что Московский автомобильный завод, принадлежавший компании Renault перешел в собственность Правительства Москвы.