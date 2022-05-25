Демонтаж вывески завода Renault в Москве сняли на видео

С главного здания российского завода Renault на Волгоградском проспекте в Москве демонтировали вывеску. Видео опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».
Судя по кадрам, для того, чтобы спустить огромные буквы с крыши здания потребовался кран с длинной стрелой. Демонтаж вывески занял несколько часов. О том, куда увезли буквы неизвестно.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что Московский автомобильный завод, принадлежавший компании Renault перешел в собственность Правительства Москвы.
Уже в этом году завод планирует наладить выпуск легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Это позволит сохранить коллектив из 3,8 тыс. сотрудников завода, а также обеспечить работой около 40 тыс. производителей комплектующих в России.