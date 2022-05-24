Глава Mercedes-Benz: супергибрид Mercedes-AMG One мы одобрили «спьяну»

Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус усомнился в трезвости совета директоров, который одобрил выпуск «товарного» гиперкара Mercedes-AMG One. Все дело в силовой установке автомобиля, позаимствованной у формульного болида: из-за нее вывести модель на дороги оказалось сложнее, чем ожидалось. Поставки серийной версии должны были начаться еще в 2019 году, но постоянно откладывались и не стартовали до сих пор.

Фото: © Mercedes-Benz © Mercedes-Benz

По словам Каллениуса, около четырех лет назад к совету директоров обратились команда AMG и мотористы из AMG High Performance Powertrain, разрабатывающие силовые установки для «Формулы-1». Они сказали, что у них появилась отличная идея — поместить формульный двигатель в дорожную машину.

«Стоит свериться с протоколом встречи, но я уверен, что мы были пьяны, когда согласились», — сказал Каллениус.

Прототип гиперкара дебютировал на автошоу во Франкфурте еще в 2017 году под именем Project One. Его, как и серийную версию, оснастили силовой установкой от болида Mercedes F1 W07 Hybrid. В ее основе — 1,6-литровый турбомотор V6, выдающий совместно с четырьмя электродвигателями 1000 лошадиных сил. Максимальная скорость ограничена электронным «ошейником» на уровне 355 километров в час, а с места до 200 километров Mercedes-AMG One разгоняется менее чем за шесть секунд.

При подготовке к серийному производству инженеры столкнулись с множеством проблем, одна из которых — приведение установки в соответствие со стандартами выбросов WLTP. Для этого пришлось установить фильтр твердых частиц, что потребовало пересмотра всех калибровок. Обороты холостого хода снизили с 5000 в минуту до 1200. Помимо этого, гиперкар заглох во время испытаний на Нюрбургринге.