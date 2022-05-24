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1 час назад

Новости автомира: названа дата запуска производства на «Автовазе»

Лера Букина

«Автоваз» собирается возобновить производство продукции в начале июня. Об этом во вторник, 24 мая, заявил руководитель предприятия Максим Соколов во время представления коллективу «Автоваза», передает ТАСС.

Названа дата запуска производства на «Автовазе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Конечно же, в ближайшее время, буквально уже в начале следующего месяца мы должны запустить производство, начать выпуск моделей, модельного ряда, и потом постепенно восстановить его в полном объеме», - подчеркнул он.

23 мая сообщалось, что «АвтоВАЗ» возглавил бывший министр транспорта и бывший вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

Как стало известно, доля приостановившего операции в России французского автоконцерна Renault в «АвтоВАЗе» перешла под контроль ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ».

Renault сообщила о прекращении производства и поставок автомобилей в РФ и планах пересмотра участия в капитале «АвтоВАЗа» после начала спецоперации на Украине. Соглашение о передаче активов французского автоконцерна в госсобственность РФ подписали в середине мая. Оно предполагало, что контрольный пакет в «АвтоВАЗе» (67,7%) Renault передает под управление НАМИ с опционом обратного выкупа в течение 6 лет. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», соответствующие изменения внесли в ЕГРЮЛ 23 мая. Так, НАМИ стал владельцем 67,7% долей ООО «Лада Авто Холдинг», оставшиеся 32,3% в котором сохранились за «Ростехом».

Автоновости,Renault,Lada,Максим Соколов,Ростех,Автоваз,
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