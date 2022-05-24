Названа дата запуска производства на «Автовазе»

«Конечно же, в ближайшее время, буквально уже в начале следующего месяца мы должны запустить производство, начать выпуск моделей, модельного ряда, и потом постепенно восстановить его в полном объеме», - подчеркнул он.

Renault сообщила о прекращении производства и поставок автомобилей в РФ и планах пересмотра участия в капитале «АвтоВАЗа» после начала спецоперации на Украине. Соглашение о передаче активов французского автоконцерна в госсобственность РФ подписали в середине мая. Оно предполагало, что контрольный пакет в «АвтоВАЗе» (67,7%) Renault передает под управление НАМИ с опционом обратного выкупа в течение 6 лет. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», соответствующие изменения внесли в ЕГРЮЛ 23 мая. Так, НАМИ стал владельцем 67,7% долей ООО «Лада Авто Холдинг», оставшиеся 32,3% в котором сохранились за «Ростехом».