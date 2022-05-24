«АвтоВАЗ» возобновит выпуск автомобилей в июне

Российский автомобильный завод «АвтоВАЗ» возобновит производство машин в начале июня. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова президента компании Максима Соколова.
«Конечно же, в ближайшее время, буквально уже в начале следующего месяца мы должны запустить производство, начать выпуск моделей, модельного ряда и потом постепенно восстановить его в полном объеме», — заявил Максим Соколов.
О том, какие автомобили будут выпускаться на «АвтоВАЗе» в первую очередь, не сообщается.
Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» договорился с китайскими фирмами о поставках комплектующих. Однако из-за коронавирусных ограничений запчасти не были вовремя доставлены в Россию.
О том, что «АвтоВАЗ» ищет альтернативных поставщиков комплектующих, стало известно в марте этого года. Глава Самарской области Дмитрий Азаров тогда заявил, что проблемы предприятия связаны с логистикой и ситуацией на Украине.