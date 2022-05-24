«АвтоВАЗ» возобновит выпуск автомобилей в июне

Российский автомобильный завод «АвтоВАЗ» возобновит производство машин в начале июня. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова президента компании Максима Соколова.

Фото: Михаил Фомичев/РИА «Новости» Михаил Фомичев/РИА «Новости»

«Конечно же, в ближайшее время, буквально уже в начале следующего месяца мы должны запустить производство, начать выпуск моделей, модельного ряда и потом постепенно восстановить его в полном объеме», — заявил Максим Соколов.

О том, какие автомобили будут выпускаться на «АвтоВАЗе» в первую очередь, не сообщается.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» договорился с китайскими фирмами о поставках комплектующих. Однако из-за коронавирусных ограничений запчасти не были вовремя доставлены в Россию.