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53 минуты назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» возобновит выпуск автомобилей в июне

Газета.Ru

Российский автомобильный завод «АвтоВАЗ» возобновит производство машин в начале июня. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова президента компании Максима Соколова.

«АвтоВАЗ» возобновит выпуск автомобилей в июне
Фото: Михаил Фомичев/РИА «Новости»Михаил Фомичев/РИА «Новости»

«Конечно же, в ближайшее время, буквально уже в начале следующего месяца мы должны запустить производство, начать выпуск моделей, модельного ряда и потом постепенно восстановить его в полном объеме», — заявил Максим Соколов.

О том, какие автомобили будут выпускаться на «АвтоВАЗе» в первую очередь, не сообщается.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» договорился с китайскими фирмами о поставках комплектующих. Однако из-за коронавирусных ограничений запчасти не были вовремя доставлены в Россию.

О том, что «АвтоВАЗ» ищет альтернативных поставщиков комплектующих, стало известно в марте этого года. Глава Самарской области Дмитрий Азаров тогда заявил, что проблемы предприятия связаны с логистикой и ситуацией на Украине.

Автоновости,Дмитрий Азаров,Максим Соколов,Автоваз,
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