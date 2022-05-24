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49 минут назад

Новости автомира: в России стали штрафовать из-за правого руля

Елена Прошина

Российских автомобилистов с праворульной машиной стали штрафовать из-за ошибок нейросети. О том, как это происходит, пишет ИА DEITA.RU.

В России стали штрафовать из-за правого руля
Фото: ТАССТАСС

По словам представителя компании «Технологии распознавания» Сергея Кусова, проблема связана с тем, что действующая нейросеть по распознанию нарушений ПДД, не способна отличить пассажиров на переднем левом сиденье от водителя. Как итог - владельцам приходят штрафы за использование телефона во время езды и за не пристегнутый ремень безопасности.

Он пояснил, что нейросеть работает по шаблону, основываясь на том, что в большинстве случаев от камер поступает достоверная информация.

«Над остальными нюансами придется поработать. Нейросети нужно будет "скормить" огромный объем материалов и изображений с праворульными автомобилями», - сказал Кусов.

При этом он отметил, что даже если нейросети дать всю необходимую информацию, нет гарантий, что она не будет ошибаться. К примеру, к ошибке может привести неудачный блик от камеры.

Ранее сообщалось, что в мае в России подешевели праворульные японские автомобили. Речь идет о моделях, поступающих с японских аукционов на вторичную перепродажу в РФ. Так, к примеру, Honda Fit 2018 года с 1,3-литровым мотором подешевела с 915 до 830 тысяч рублей.

Автоновости,Honda Fit,Honda,
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