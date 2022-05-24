В России стали штрафовать из-за правого руля

Российских автомобилистов с праворульной машиной стали штрафовать из-за ошибок нейросети. О том, как это происходит, пишет ИА DEITA.RU.

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По словам представителя компании «Технологии распознавания» Сергея Кусова, проблема связана с тем, что действующая нейросеть по распознанию нарушений ПДД, не способна отличить пассажиров на переднем левом сиденье от водителя. Как итог - владельцам приходят штрафы за использование телефона во время езды и за не пристегнутый ремень безопасности.

Он пояснил, что нейросеть работает по шаблону, основываясь на том, что в большинстве случаев от камер поступает достоверная информация.

«Над остальными нюансами придется поработать. Нейросети нужно будет "скормить" огромный объем материалов и изображений с праворульными автомобилями», - сказал Кусов.

При этом он отметил, что даже если нейросети дать всю необходимую информацию, нет гарантий, что она не будет ошибаться. К примеру, к ошибке может привести неудачный блик от камеры.