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1 час назад

Новости автомира: депутаты предложили ужесточить наказание за угон автомобиля

Газета.Ru

Депутаты петербургского законодательного собрания выступили с предложением приравнять угон автомобиля к краже. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Депутаты предложили приравнять угон автомобиля к краже
Фото: DepositphotosDepositphotos

На сегодняшний день угонщика автомобиля часто судят не по статье 158 УК за кражу, а по более мягкой статье 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Действующее российское законодательство предусматривает до пяти лет лишения свободы за угон и до десяти лет за кражу. Чтобы злоумышленники не избежали заслуженного наказания, депутаты из Санкт-Петербурга предложили исключить из Уголовного кодекса статью 166, уравняв кражу и угон.

Между тем в Общественной палате РФ считают, что не следует исключать из Уголовного кодекса статью об угоне. В качестве решения проблемы общественники предлагают установить ответственность по статье 166 ровно такую же, как и по статье 158.

По данным МВД РФ, дефицит запчастей вызвал рост угонов автомобилей России на 20% в I квартале 2022 года. В январе было угнано 459 автомобилей, в феврале — 505 машин, а в марте — 620. Преступники разбирают похищенные автомобили, а запчасти продают. По прогнозам полиции, больше всего угонов ожидается летом.

Автоновости,МВД России,Общественная палата России,
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