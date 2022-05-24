Депутаты предложили приравнять угон автомобиля к краже

Депутаты петербургского законодательного собрания выступили с предложением приравнять угон автомобиля к краже. Об этом сообщает «Парламентская газета».

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На сегодняшний день угонщика автомобиля часто судят не по статье 158 УК за кражу, а по более мягкой статье 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Действующее российское законодательство предусматривает до пяти лет лишения свободы за угон и до десяти лет за кражу. Чтобы злоумышленники не избежали заслуженного наказания, депутаты из Санкт-Петербурга предложили исключить из Уголовного кодекса статью 166, уравняв кражу и угон.

Между тем в Общественной палате РФ считают, что не следует исключать из Уголовного кодекса статью об угоне. В качестве решения проблемы общественники предлагают установить ответственность по статье 166 ровно такую же, как и по статье 158.