Фермер судится с Volkswagen из-за разрушенного бизнеса

Немецкий суд усомнился в доводах фермера, который пытается возложить ответственность за глобальное потепление на второго по величине автопроизводителя в мире и, как следствие, в разрушении семейного бизнеса.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Истец Ульф Аллхофф-Крамер утверждает, что из-за глобального потепления и изменения климата в мире дожди стали обильнее, а засухи случаются чаще. Это, говорит фермер, наносит вред его полям, скоту и лесам. Окружной суд в Детмольде попросил истца и его представителей собрать более весомые доказательства своей позиции и уточнить, понёс ли Ульф Аллхофф-Крамер ущерб или же только ожидает ухудшения ситуации. Следующее слушание назначено на 9 сентября 2022 года.

К делу подключилась организация Greenpeace, которая лоббирует в Германии законы, устанавливающие ответственность правительства и автопроизводителей за изменение климата. Аллхофф-Крамер не хочет денежной компенсации, его требование - чтобы Volkswagen прекратил выпуск автомобилей с ДВС к 2030 году. Напомним, что "зелёные" уже выдвигали требования прекратить производство и продажи авто с ДВС и гибридов, но еврокомиссия петицию не поддержала, постановив, что отказ от вредных для экологии машин должен произойти к 2035 году.