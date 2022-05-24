Один из китайских внедорожников подешевел сразу на 500 000 рублей

Китайская компания Haval снизила рекомендованные цены на все версии рамного внедорожника H9 для России.

После начала кризиса на российском автомобильном рынке Haval резко поднял цены на весь модельный ряд, но затем марка решила «отыграть обратно». Сначала китайцы снизили цены на кроссовер Jolion, а теперь — на внедорожник H9.

Как выяснил сайт «Цена Авто», все версии модели подешевели на полмиллиона рублей. Теперь бензиновый Haval H9 стоит от 4 399 000 рублей, а дизельный — от 4 719 0000 рублей.

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