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2 часа назад

Новости автомира: один из китайских внедорожников подешевел сразу на 500 000 рублей

Wroom.ru

Китайская компания Haval снизила рекомендованные цены на все версии рамного внедорожника H9 для России.

Один из китайских внедорожников подешевел сразу на 500 000 рублей
Фото: Wroom.ruWroom.ru

После начала кризиса на российском автомобильном рынке Haval резко поднял цены на весь модельный ряд, но затем марка решила «отыграть обратно». Сначала китайцы снизили цены на кроссовер Jolion, а теперь — на внедорожник H9.

Как выяснил сайт «Цена Авто», все версии модели подешевели на полмиллиона рублей. Теперь бензиновый Haval H9 стоит от 4 399 000 рублей, а дизельный — от 4 719 0000 рублей.

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Внедорожники Haval H9 для нашего рынка делают на заводе в Тульской области. Он остаётся одним из двух работающих предприятий, продолжающих выпуск легковых автомобилей в России. Недавно здесь начали делать ещё одну модель — новый кроссовер Haval Dargo.

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