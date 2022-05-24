АвтоВАЗ обяжет дилеров продавать Lada по рекомендованной цене

Чем ближе к старту выпуска "антисанкционных" моделей Lada, тем больше появляется от них деталей. Источники в дилерской сети рассказали порталу Drom о комплектациях "новинок" и о том, сколько такие автомобили будут стоить.

Фото: Юрий Зубко Юрий Зубко

У "антисанкционной" Lada Granta, которую подвергнут деконтентингу в первую очередь, будет две комплектации. В самой доступной версии у автомобиля не будет ни ABS, ни блока ЭРА-ГЛОНАСС, ни "музыки", ни даже электроусилителя руля и электрических стеклоподъёмников - другими словами, ни одного средства повышения комфорта. «Гранта» в более дорогой комплектации получит ЭУР и ЭСП.

Вне зависимости от комплектации Lada Granta оснастят двигателем ВАЗ-11182 объёмом 1.6 литра и мощностью 90 л.с., однако из-за упрощённой системы нейтрализации отработавших газов экологический класс будет не «Евро-5», а "Евро-2". Этот же двигатель, как ожидается, получит и "бедная" Lada Granta Drive Active.

Цена на упрощённые Lada Granta может составить, по информации дилера, "около или чуть выше 600 тысяч рублей", и дилеров обяжут продавать автомобили без собственных наценок – по рекомендованной заводом розничной стоимости. В настоящее время цены на модель стартуют от 728 тысяч рублей.