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1 час назад

Новости автомира: АвтоВАЗ обяжет дилеров продавать Lada по рекомендованной цене

Российская Газета

Чем ближе к старту выпуска "антисанкционных" моделей Lada, тем больше появляется от них деталей. Источники в дилерской сети рассказали порталу Drom о комплектациях "новинок" и о том, сколько такие автомобили будут стоить.

АвтоВАЗ обяжет дилеров продавать Lada по рекомендованной цене
Фото: Юрий ЗубкоЮрий Зубко

У "антисанкционной" Lada Granta, которую подвергнут деконтентингу в первую очередь, будет две комплектации. В самой доступной версии у автомобиля не будет ни ABS, ни блока ЭРА-ГЛОНАСС, ни "музыки", ни даже электроусилителя руля и электрических стеклоподъёмников - другими словами, ни одного средства повышения комфорта. «Гранта» в более дорогой комплектации получит ЭУР и ЭСП.

Вне зависимости от комплектации Lada Granta оснастят двигателем ВАЗ-11182 объёмом 1.6 литра и мощностью 90 л.с., однако из-за упрощённой системы нейтрализации отработавших газов экологический класс будет не «Евро-5», а "Евро-2". Этот же двигатель, как ожидается, получит и "бедная" Lada Granta Drive Active.

Цена на упрощённые Lada Granta может составить, по информации дилера, "около или чуть выше 600 тысяч рублей", и дилеров обяжут продавать автомобили без собственных наценок – по рекомендованной заводом розничной стоимости. В настоящее время цены на модель стартуют от 728 тысяч рублей.

Серийное производство упрощенной версии "Гранты" начнётся в конце июня, а в июле должны стартовать продажи. Сейчас АвтоВАЗ занимается сертификацией новых версий в соответствии с упрощёнными требованиями, утверждёнными правительством.

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